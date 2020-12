VLOG: van "poepertje" tot Kerststal

NIBBIXWOUD - Jaap en Tineke Meester uit Nibbixwoud verzamelen al 12 jaar lang kerststallen. Normaal gesproken staat het huis er vol mee, rond de Kerstdagen en is er bezoek welkom. Dit is dit jaar niet mogelijk en daarom is de verzameling te bekijken in de Cunerakerk in Nibbixwoud.

De verzameling is begonnen in 2008 met een Kerststalletje uit Colombia. "We dachten: souvenirs heb je al zoveel van en Kerstgroepen zijn van de hele wereld. Zodoende hebben we dit stalletje gekocht en we kregen de smaak te pakken", verteld Tineke Meester.

Die smaak bleek sterk te zijn, want inmiddels heeft het echtpaar meer dan 330 stalletjes uit meer dan 30 verschillende landen. Desi vroeg zich af van welk land ze er nog eentje willen bemachtigen: "Van de Scandinavische landen, die hebben wij nog niet gevonden".

Strunen

Hoe ze aan deze grote verzameling komen? Goed zoeken en de vrienden en familie nemen ze ook voor Jaap en Tineke mee, vanuit bijvoorbeeld Turkije. Daarbij moet je nieuwsgierig zijn, zo hebben zij een soort potlood in hun collectie, waar in de binnenkant Kerstfiguren zijn afgebeeld. "En in de zomer is het helemaal goed zoeken", lacht Tineke. De twee hebben al heel wat landen afgestrund en inmiddels alleen nog opzoek naar kleine stalletjes. "Anders kunnen we het niet meer opslaan".

Tentoonstelling

In verband met corona kan de verzameling dit jaar niet bij Jaap en Tineke thuis worden bekeken. Daarom zijn de stalletjes tot 7 januari te bezichtigingen in de Cunerakerk in Nibbixwoud.

Bekende Nederlanders

Ook hebben Jaap en Tineke heel bijzondere figuren, zoals het "poepertje". Jaap legt uit: "In Spanje heb je in elk kerstgroepje een poepertje. En als bekend persoon moet je je ooit eens als poepertje laten afbeelden". Het poepertje uit de collectie van Jaap en Tineke is geen bekende Nederlander, maar ze hebben wel iets anders uit de collectie dat verdacht veel op iemand lijkt.

Nieuwsgierig wat dit is en welke bekende Nederlander te herkennen is? Bekijk dan de video.