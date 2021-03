Waarnemend burgemeester Groeneweg over eerste werkdagen: "Ik voel me zeer welkom"

OPMEER - Waarnemend burgemeester Wim Groeneweg is officieel aan de slag in de gemeente Opmeer. Op WEEFF Radio vertelt Groeneweg hoe hij de eerste dagen zijn weg vindt in de gemeente. "Ik vind dat de mensen heel open en hartelijk zijn en voel me ook zeer welkom."

Wim Groeneweg laat weten dat hij vrij snel na het overlijden van burgemeester Gert Jan Nijpels door de provincie werd gevraagd voor de functie als waarnemend burgemeester. "Dat was natuurlijk een buitengewoon pijnlijk moment. Want nog steeds voelt het zo dat ik hier niet hoor te zijn, maar Gert Jan nog op z'n stoel had moeten zitten."

Law and order

In het radioprogramma Thuis in West-Friesland vertelt Groeneweg dat het als waarnemend burgemeester vooral de uitdaging is om een 'een goede burgemeester te zijn'. En dat vat hij als volgt samen: "Zorgen dat je de zaken die in eerste aanleg bij de burgemeester belegd zijn, zoals openbare orde en veiligheid, voorzitterschap van gemeenteraad en college, dat je dat op een goede en degelijke manier doet."

Hoe de Groeneweg zich zou betitelen als bestuurder? "Ik ben zeker geen hoogdravende en deftige burgemeester", zegt hij. Groeneweg zegt tussen de mensen te willen staan en tegelijkertijd respectvol met het ambt om te willen gaan. "Ik ben er wel van om de overheid serieus nemen. Ik houd er niet van als mensen een loopje nemen met de overheid, dus ik ben wel van 'law and order'."

Onlosmakelijk verbonden: Dirk Scheringa

Groeneweg startte afgelopen maandag als waarnemend burgemeester. Voor die tijd legde hij bij de gemeente Opmeer vooral de connectie met Dirk Scheringa en de DSB Bank. "We hebben hier nog het onafgebouwde museum binnen de gemeentegrenzen staan. En als ik hier naar Opmeer toe rijd, rijd ik langs het gemeentehuis van Medemblik, wat ook DSB bank is. [...] Het is wel voor mij allemaal verbonden met Dirk Scheringa en daarmee ook een beetje met AZ."

De waarnemend burgemeester woont zelf niet in de gemeente, omdat het om een tijdelijke functie gaat. Maar hij zegt goede afspraken gemaakt te hebben met de wethouders hierover. "Als er een criris uitbreekt is eerst de loco-burgemeester aan bod, en als het dringend is dan kom ik gewoon uit mijn woonplaats naar Opmeer om mijn taken op me te nemen."

Hij merkt wel dat daar een nadeel aankleeft, namelijk het persoonlijk contact met de inwoners van de gemeente. "Daarom is een kroon benoemde burgemeester voor Opmeer zo belangrijk", zegt Groeneweg tot slot.