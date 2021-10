Verkiezingsprogramma SP: ouderen moeten weer samen oud kunnen worden in zorgbuurthuis

De partij lanceert het programma in navolging van onder meer de VVD, de PvdA en GroenLinks.

Anders dan bij die partijen is nog niet bekend wie de lijsttrekker van de SP wordt: die wordt vrijdag gekozen. Bij de vorige verkiezingen was dat Laurens Ivens, maar die is van het politieke toneel verdwenen toen hij aftrad vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Woningmarkt

De partij wil beleggers op de woningmarkt 'maximaal tegenwerken', zo valt onder meer te lezen in het concept-verkiezingsprogramma. "We willen ze verbieden huizen op te kopen en voor veel geld te verhuren. Zo voorkomen we dat koopwoningen voor de neus van gewone woningzoekenden worden

weggekaapt." De partij wil dat bij bestaande beleggerswoningen de huurprijsbescherming wordt uitgebreid. Verder worden er wat de SP betreft geen penthouses en grote villa's meer gebouwd. "Er is woningnood, dus we moeten bouwen voor de gewone woningzoekenden."

De socialisten willen verder af van de 'wildgroei aan tijdelijke huurcontracten'. Daarnaast moet de verhuur aan toeristen verder aan banden worden gelegd en moet de stad terughoudend zijn met het slopen van woningen.

Armoede

De SP vindt verder dat de 12 miljoen euro die tijdens de coronacrisis is uitgetrokken voor armoedebestrijding niet genoeg is. Het recht op minimavoorzieningen moet wat de partij betreft worden uitgebreid naar 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. "Amsterdammers met weinig geld en werkende Amsterdammers die net iets boven bijstandsniveau verdienen kunnen dan aanspraak maken op tegemoetkomingen als laptops voor schoolgaande kinderen, een vergoeding voor de contributie van de sportclub of gratis lidmaatschap van de OBA."

Zorg

Er moeten zorgbuurthuizen komen waarin ouderen weer samen oud kunnen worden, stelt de partij. Een zorgbuurthuis is een kleine woonvorm voor ouderen uit de buurt, met vast zorgpersoneel. Verder moet er ingegrepen worden ten behoeve van de spoedeisende hulp, vindt de partij. "De afgelopen jaren is er stevig bezuinigd op de spoedeisende hulp in Amsterdam, waardoor ambulances soms niet terecht kunnen bij een

ziekenhuis. Dat is onbestaanbaar. Er mogen geen spoedeisende hulpposten meer uit Amsterdam verdwijnen."