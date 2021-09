Tegengaan van ongelijkheid hoofdthema verkiezingsprogramma PvdA Amsterdam

Ongelijk investeren voor gelijke kansen, investeren in sociale huurwoningen en het investeren in de isolatie van woningen van Amsterdammers die weinig te besteden te hebben. Drie speerpunten uit het concept verkiezingsprogramma van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

De presentatie van het programma volgt op die van de VVD en GroenLinks.

Volgens PvdA is het verschil tussen arm en rijk tijdens de coronacrisis verder vergroot in de stad. 'Waar aan de ene kant de huizenprijzen blijven stijgen, groeiden tegelijkertijd de rijen bij de voedselbank en voor een betaalbare woning', valt er te lezen in het programma. “Wij zorgen ervoor dat wie meer nodig heeft, ook beter wordt geholpen omdat wij geloven dat we er allemaal op vooruit gaan als het met iedereen goed gaat,” aldus lijstrekker Marjolein Moorman. De partij wil meer geld uit te trekken voor zorgverleners, hulp bij schulden, buurthuizen, handhavers en wijkagenten.

Sociale huur

De partij wil dat in de komende jaren de focus ligt op het bouwen van veel meer sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen. “Van bouwen, bouwen, bouwen naar beter, betaalbaar en bewust,” aldus Moorman. “We blijven veel bouwen, dat is ook noodzakelijk, maar de focus moet ook naar het betaalbaar houden en opknappen van woningen.”

Sociale huurwoningen moeten volgens de partij gemiddeld minstens 60 vierkante meter 29 zijn. "We juichen de bouw van kleinere jongerenwoningen van 30 vierkante meter 29 toe, maar eisen dat er dan twee keer zoveel sociale huurwoningen worden gebouwd."

De partij vindt verder dat er een stop moet komen op de verkoop van sociale huurwoningen en dat beleggers worden aan banden gelegd.

Isolatie

De partij zegt verder een groot 'isoleeroffensief' in te willen zetten. 'Amsterdammers die het minst te besteden hebben wonen nu doorgaans in de slechtst geïsoleerde huizen', valt erover te lezen in het programma. Energiearmoede is daardoor een groot probleem in de stad. Om die ambitie kracht bij te zetten willen we in 2030 alle Amsterdamse woningen minimaal energielabel B hebben.'