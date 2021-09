GroenLinks belooft woning voor iedereen in concept verkiezingsprogramma

Een woning voor iedereen, een groene en klimaatneutrale stad en het bestrijden van ongelijkheid en racisme. Het is een greep uit de beloften uit het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks. "Ons werk aan de stad is nog lang niet af", aldus lijsttrekker Rutger Groot Wassink.

Om iedereen in de stad van een woning te voorzien wil de partij een gemeentelijke woningbouwcorporatie oprichten, waarmee de gemeente leegstaand vastgoed en woningen van corporaties opkoopt die anders op de vrije markt zouden belanden. Ook krijgen leraren op scholen waar de tekorten groot zijn en bewoners uit de eigen wijk voorrang bij nieuwbouw. Het erfpachtstelsel wordt omgezet naar 'Community Wealth Return', waarbij gerealiseerde waardestijging terugvloeit naar de lokale gemeenschap.

Verder vindt de partij dat Amsterdammers moeten profiteren van de winsten die in de stad gemaakt worden, bijvoorbeeld door hogere lonen of mede-eigenaarschap in coöperaties. De groei van grote winkelketens wil het stoppen door het samenvoegen van kleinere winkelpanden tegen te gaan en Airbnb wil de partij terugbrengen naar maximaal 21 dagen. Grote internationale bedrijven die hier winsten komen wegsluizen krijgen geen voorrang meer.

Vergroenen

Met het schrappen van nog eens 30.000 parkeerplaatsen wil de partij de CO2-uitstoot in de stad terugdringen. Ook wil de partij strijden voor krimp van Schiphol en wil het de stad zo inrichten dat er geen dodelijke verkeersslachtoffers meer vallen. Verder moet er worden ingezet op wind- en zonne-energie binnen de stadsgrenzen.

Mensen die in de bijstand zitten moeten niet langer gedwongen worden om een tegenprestatie te leveren, bijverdienen wordt gestimuleerd. Verder moet de mogelijkheid om schulden door de gemeente te laten overnemen worden uitgebreid en wordt als het aan de partij ligt 1873 door de gemeente erkent als het jaar waarin slavernij werd afgeschaft.

XTC legaliseren

De partij is tegen preventief fouilleren en privacybeperkende veiligheidsmaatregelen zoals camera's met gezichtsherkenning. Cannabis en partydrugs zoals xtc moeten wat GroenLinks betreft worden gelegaliseerd.

Op 13 november stemmen de leden van GroenLinks Amsterdam over het definitieve verkiezingsprogramma. Zij kunnen dan nog wijzigingen op het programma indienen.