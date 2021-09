Gedrag opgestapte wethouder Ivens was 'overdonderend, grensoverschrijdend en seksualiserend'

Het gedrag van de in juli opgestapte Amsterdamse wethouder Laurens Ivens jegens meerdere vrouwelijke medewerkers was voor de slachtoffers overdonderend, grensoverschrijdend en seksualiserend. De melders werden als oplossing weggehouden bij bijeenkomsten waarbij Ivens aanwezig was.

Verder komt naar voren dat Ivens, ondanks waarschuwingen vanuit meerdere hoeken, zijn gedrag niet veranderde. Een van de melders gaf zelfs in een persoonlijk gesprek aan dat het gedrag moest stoppen. Dat deed hij jegens haar, maar tegen anderen.

Het rapport is kritisch op het handelen van de gemeente. De meldingen hadden voor de vrouwen namelijk een averechts effect: ze werden volgens de onderzoekers bij wijze van oplossing weggehouden bij bijeenkomsten waarbij Ivens aanwezig was.

"Hoewel voorstelbaar is dat dit met goede bedoelingen gebeurde, was het feitelijke gevolg dat het functioneren en de dagelijkse routine van de vrouwen werd beperkt, terwijl er voor betrokkene weinig tot niets veranderde", aldus de onderzoekers. "Betrokkene is er in veel gevallen zelfs niet van op de hoogte gesteld." De vrouwen hebben verklaard zich niet serieus genomen te hebben gevoeld door leidinggevenden en dat er onvoldoende handelend is opgetreden.

Ivens trad op 5 juli af vanwege het onderzoek.