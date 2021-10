Nooit meer zeulen met de hond: Peter maakt hondentraplift

"Het is toch elke keer twaalf kilo dat je naar boven meeneemt", zegt Anke Ophoff-van der Plas uit Edam. Het baasje van Hudson liep een half jaar de trap op en neer met de hond, totdat ze schouderklachten kreeg. Haar handige man Peter vond de oplossing en bouwde een heuse hondentraplift. "Hier kunnen we jaren mee voort."

"Hudson is een Amerikaanse cockerspaniël", zegt Ophoff-van der Plas. "Inmiddels is hij vier en een haf jaar oud, we kregen hem toen hij drie was. Aanvankelijk sliep hij beneden, maar hij verkoos toch om boven te slapen, dat was leuker. We hebben een hele mooie mand boven."

Trapangst

De vorige eigenaar van de hond had een vrij gevaarlijke trap en verbood hem daarom trappen te lopen. "Hij durft gewoon niet", zegt de huidige baas. "Ik heb het geprobeerd bij een trap van iemand anders met een loper erop, maar hij weigert. Eenmaal boven lijkt het wel alsof hij trapangst heeft."

De hond blijft inmiddels rustig zitten als hij naar boven of beneden wordt getakeld. "Hij vindt het wel leuk. Eerst stond ik beneden en Peter boven om hem op te wachten. Maar nu hoeft er maar een van ons bij te zijn, hij vindt het prima."

Een gat in de markt zou je zeggen. Gaat Peter nu meer hondentrapliften bouwen? "Nou, heel misschien. Maar het is niet de bedoeling. Dit is een enig beest, daar had ik het graag voor over."