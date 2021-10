Vrouw belaagd in park in Zwaag, hond bijt dader in kuit

Een vrouw is vorige week vrijdag belaagd door een drietal jongens in het park aan de Weegbree in Zwaag. De vrouw, die op dat moment haar hond uitliet, wist zichzelf te verdedigen en sloeg een van de daders een bloedneus.

De vrouw liep die vrijdagavond rond 21.25 uur in het park toen ze werd lastiggevallen. De hond van de vrouw heeft één van de daders in zijn kuit gebeten. Een ander liep door haar verdediging een bloedneus op. De politie is op zoek naar een drietal jongens tussen de 20 en 28 jaar oud en zoekt getuigen die mogelijk iets gezien hebben. De belaging vond plaats na een reeks incidenten eerder in die week. Een enkele dagen tijd, vonden er meerdere straatroven plaats. Straatroven Zo werden er op de Grote Noord vorige week maandag vier jongens door een groep jongeren gedwongen hun spullen af te staan. Eén van de slachtoffers werd daarbij geslagen, maar wist een winkel in te vluchten. Later die middag werd een 19-jarige jongen bij de Vredehofstraat van zijn fiets geduwd. Ook hij werd geslagen en gedwongen om zijn spullen in te leveren. De dag erna op dinsdag vonden twee soortgelijke straatroven plaats op de Dorpsstraat in Zwaag en op het fietspad bij de Boonganger. Ook die dinsdagavond gingen er bij het Nassaupark in Bovenkarpsel twee groepen jongeren met elkaar op de vuist. Er werd geslagen, geschopt en gedreigd met een mes. Eén van de jongens liep daarbij licht letsel op. De politie onderzoekt de zaak. Ook of er een mogelijk verband is met de straatroven. "De leeftijden van de verdachten verschillen wel dan die van de eerder voorvallen", benoemt de woordvoerder van de politie.