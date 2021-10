Baasjes teruggevonden Schipholhond Pandora in tranen van geluk

Pandora wordt via facetime 'herenigd' met haar baasje in Dublin - NH Nieuws / Doron Sajet

Zowel Tony, als zijn dochter en schoonzoon in Dublin, zijn in tranen van geluk. Het stel heeft vader Tony vanuit Dublin naar Schiphol gestuurd om de hulpgroep te assisteren bij het zoeken. Zelf mochten ze niet naar Nederland komen, vanwege een quarantaineverplichting in hun nieuwe woonplaats. Net als Tony, die al in Dublin woonde, is het paar vanuit Zuid-Afrika naar Ierland verhuisd.

Dierenhotel

Ook staffordshireterriërs Thor en Pandora verhuisden mee. Bij de overstap op Schiphol ging het mis: Pandora wist van het luchthaventerrein te ontsnappen door onoplettendheid van een medewerker van het KLM Dierenhotel. KLM heeft excuses aangeboden voor haar fout.