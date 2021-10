Davy Klaassen wijst pover Oranje de weg bij basisdebuut Guus Til

Het Nederlands elftal heeft een moeizame overwinning geboekt op bezoek bij Letland. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal won in Riga met slechts 1-0 dankzij een treffer van Ajax-middenvelder Davy Klaassen.

De hechte defensie van Letland gunde Oranje in de openingsfase weinig kansen. Davy Klaassen vond na 17 minuten echter het doel uit een standaardsituatie. Met een knappe volley uit een hoekschop van Memphis Depay opende hij de score: 1-0. Niet voor het eerst zorgde de Ajacied voor de openingstreffer.

In een stroeve wedstrijd kreeg Oranje veelvuldig de bal en zocht het nadrukkelijk naar een doorbraak. Guus Til maakte zijn basisdebuut in het Nederlands elftal. De oud-AZ'er verving de geschorste Georginio Wijnaldum op het middenveld.

De nummer 135 van de wereld groef zich veelvuldig in, maar kreeg via Cambuur-spits Uldrikis tot twee keer toe nog een mogelijkheid. Oranje slaagde er niet in om er verder doorheen te voetballen. Vlak na rust gaf Ciganiks nog een waarschuwing met een schuiver voorlangs.

Oppassen

De magere voorsprong en enkele kansen voor de Letten deed Oranje beseffen dat er meer moest gebeuren om de overwinning veilig te stellen. Via Stefan de Vrij, Cody Gakpo en Memphis Depay kreeg Oranje kansen. Noa Lang, die als invaller zijn debuut in het Nederlands elftal maakte, werd ingebracht om een doorbraak te forceren.

In de absolute slotfase was het bij een tweetal corners nog oppassen voor de lange Letten. Doelman Justin Bijlow stelde met een prima redding de zege voor Oranje veilig.

WK-kwalificatie

Door de overwinning gaat Oranje steviger aan kop in de WK-kwalificatiegroep. Met zestien punten uit zeven wedstrijden is het elftal goed op weg voor kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. Maandag wacht de thuiswedstrijd tegen Gibraltar.