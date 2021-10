Wat zeggen de cijfertjes? Letland scoorde nog nooit tegen Oranje

Aan de hand van de historie en statistieken kijken we vooruit naar het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Letland. Na de succesvolle reeks wedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije is het Oost-Europese land morgenavond de eerstvolgende tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatiereeks.

Belangrijkste duel: Het belangrijkste duel tussen de twee landen was tijdens het Europees Kampioenschap in 2004. Nederland en Letland zaten samen met Duitsland en Tsjechië in groep D bij het eindtoernooi in Portugal. Nederland won met 3-0 dankzij twee doelpunten van Ruud van Nistelrooy en één van Roy Makaay. Frank de Boer (zie foto) was tijdens dit duel aanvoerder van Oranje.

Laatste ontmoeting: Voor de laatste ontmoeting tussen Nederland en Letland hoeven we niet lang terug. Op 27 maart van dit jaar won Oranje in Amsterdam de WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 . Steven Berghuis zorgde vlak voor rust met zijn eerste interlanddoelpunt voor de openingstreffer. In de tweede helft zorgde FC Barcelona-spits Luuk de Jong voor de 2-0 eindstand.

Letland scoorde nog nooit tegen Oranje: Nederland speelde slechts vier keer eerder tegen Letland. Nederland zegevierde in alle vier de ontmoetingen. In totaal scoorde Oranje in deze wedstrijden dertien keer en kreeg het nog nooit een doelpunt tegen.

Weinig Letten in eredivisie:

In de historie van de eredivisie speelden er slecht twee Letten in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Ģirts Karlsons droeg in het seizoen 2008/09 vijf wedstrijden het shirt van De Graafschap. De andere Let die speelminuten maakte in de eredivisie is Roberts Uldrikis. De boomlange spits speelt sinds dit seizoen voor SC Cambuur en maakte afgelopen zondag tegen AZ zijn eerste doelpunt in Nederland. Uldrikis is door bondscoach Dainis Kazakevics opgenomen in de selectie van Letland voor het duel tegen Oranje.

FIFA-wereldranglijst:

Letland bezet plaats 135 op de FIFA-wereldranglijst. De hoogste positie die de Letten ooit innamen was plek 45 in 2009. Nederland staat daarentegen op de elfde plaatst in de mondiale ranglijst. Sinds de komst van Louis van Gaal als bondscoach is Oranje vijf plaatsen gestegen. Na het voor Nederland teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer was Nederland gezakt naar de zestiende plaats.

Het WK-kwalificatieduel tussen Letland en Nederland beging morgenavond om 20.45 uur. De wedstrijd wordt gespeeld in het Daugavastadion in de Letse hoofdstad Riga.