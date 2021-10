Brian Brobbey valt geblesseerd uit in heerlijk voetbalgevecht Jong Oranje

Jong Oranje heeft zich knap teruggeknokt tegen Jong Zwitserland. In de EK-kwalificatiewedstrijd in Lausanne kwam Oranje in een lekkere voetbalwedstrijd terug van een 2-0 achterstand dankzij twee treffers van Joshua Zirkzee. Brian Brobbey viel na een half uur geblesseerd uit.

Jong Oranje speelt gelijk tegen Jong Zwitserland (2-2) - Orange Pictures

Jong Zwitserland zette Nederland in de openingsfase flink onder de druk en zorgde ervoor dat het team van bondscoach Erwin van de Looi weinig aan voetballen toe kwam. Jong Oranje dacht na zes minuten op voorsprong te komen via Jurgen Ekkelenkamp die raak schoot uit de rebound van een vrije trap. De grensrechter beoordeelde achter dat hij buitenspel stond en er was geen VAR aanwezig. Brobbey Noah Okafor tikte de Zwitsers met een rake kopbal op voorsprong na 25 minuten spelen. Dat gebeurde precies op het moment dat Jong Oranje met tien man op het veld stond. Amsterdammer Brian Brobbey moest geblesserd het veld verlaten. Na het doelpunt kwam oud-AZ'er Myron Boadu binnen de lijnen. Tekst loopt door onder de tweet.

Het zit Jong Oranje niet mee in de beginfase tegen Jong Zwitserland. Eerst wordt een doelpunt van Ekkelenkamp afgekeurd en even later scoren de Zwitsers: 1-0! pic.twitter.com/ofgWSSrUg4 — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2021

Jong Oranje kwam matig uit de kleedkamer en moest meteen enkele kansen van Jong Zwitserland incasseren. Kastriot Imeri schoot zes minuten na rust tegen de lat en in de rebound werkte Noah Okafor de bal opnieuw binnen: 2-0. Oud-Ajax doelman Kjell Scherpen hield de ploeg nog op de been met een knappe redding op de inzet van Dan Ndoye. Comeback Aanvallend ging het bij Oranje beter draaien naarmate de tweede helft vorderde. Een solide Zwitserse verdediging bemoeilijke echter het combinatiespel dat Jong Oranje vaak wilde doorvoeren. Twee benutte corners brachten het elftal weer helemaal in de wedstrijd. Joshua Zirkzee werkte de bal twee keer kort achter mekaar binnen uit een afgemeten voorzet van Ian Maatsen. Wat volgde was een boeiende voetbalwedstrijd die beide kanten op had gekund, maar tegelijkertijd ook geen winnaar verdiende: 2-2. Na twee wedstrijden heeft Jong Oranje vier punten. Zwitserland gaat aan de leiding in de kwalificatiepoule met zeven punten uit drie wedstrijden. Aanstaande dinsdag speelt Jong Oranje om 20.00 uur tegen Jong Wales. Opstelling Jong Oranje: Scherpen; Frimpong (Hoever/85), Rensch, Botman Maatsen; Ekkelenkamp (Musaba/86), Reis, Bogarde (Taylor/62); Timber (D. Van Kaam/62), Brobbey (29/Boadu), Zirkzee

Joshua Zirkzee behoedt Jong Oranje voor een nederlaag in Zwitserland! Bekijk hier de twee goals van de aanvaller⬇️ pic.twitter.com/Bi1Yke9p26 — ESPN NL (@ESPNnl) October 8, 2021