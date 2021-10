Van Gaal waakzaam voor Letland: "Geen goede herinneringen aan Riga"

Het Nederlands elftal en bondscoach Louis van Gaal bereiden zich in Riga voor op het WK-kwalificatieduel tegen Letland van morgenavond. De 70-jarige bondscoach herinnert zich meerdere zware wedstrijden in het Oost-Europese land. "Ik heb hier in Letland een niet al te beste staat van dienst", aldus Van Gaal.

Van Gaal doelt daarmee voornamelijk op de zwaarbevochten 0-1 overwinning die hij in de Champions League als toenmalig trainer van FC Barcelona boekte op Skonto Riga. "In landen zoals Estland en Letland ging het vaak niet goed met mijn teams. We wonnen wel altijd, maar het waren vaak zware wedstrijden. Zulke tegenstanders komen dan drie keer over de middenlijn en weten dan ook nog eens te scoren. Laten we hopen dat het dit keer beter gaat", aldus Van Gaal.

Geen ideale omstandigheden

De bondscoach vindt het daarom wenselijk dat zijn selectie zo veel mogelijk went aan de omstandigheden in de Letse hoofdstad. "Hier spelen is toch anders dan in Camp Nou of bij Liverpool. Het is moeilijker om in deze omstandigheden en ambiance de spelers te motiveren. De spelers kunnen sneller de gedachte gaan vormen dat de tegenstander daarom ook niet goed is. Dat is ook de reden dat we nu op hetzelfde tijdstip trainen als de wedstrijd van morgen. De spelers kunnen zich dan hopelijk beter inleven en beter motiveren."