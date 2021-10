Sinterklaas komt toch per boot Amsterdam in

Het leek erop dat de Sint dit jaar Amsterdam niet via de grachten maar te paard in de Johan Cruijff Arena de stad in zou komen. Maar die plannen zijn van de baan. In plaats daarvan vaart Sinterklaas op zondag 14 november als vanouds met de stoomboot over de Amstel naar het Scheepvaartmuseum.

De stichting onderzocht twee opties voor de intocht; de combinatie van stoomboot met een feest op

het Marineterrein of een evenement in de Johan Cruijff ArenA. "De keuze is uiteindelijk gevallen op een intocht per stoomboot en aansluitend een compact feest op het Marineterrein", aldus Edgar Peer, voorzitter van Stichting Sinterklaas in Amsterdam. "Het programma voldoet aan de eisen van de organisatie en de gemeente met betrekking tot corona. Het Marineterrein is goed bereikbaar en toegankelijk voor kinderwagens."

Spanning

Nadat het bekend was dat de intocht dit jaar zou plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena, kwam er veel onrust binnen en buiten de organisatie van de intocht. Een aantal vrijwilligers keerde het jaarlijkse kinderfeest al gefrustreerd de rug toe. De verbazing bij hen was groot toen de stichting onlangs bekend maakte geen ouderwetse intocht te kunnen organiseren, maar in plaats daarvan een alternatief te hebben bedacht voor in de Johan Cruijff Arena. De spanning liep zo hoog op dat burgemeester Femke Halsema moest bemiddelen om de intocht goed te laten verlopen.