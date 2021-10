Kitesurfende Jos vindt tropische rode 'polderibis' dood in zee bij Egmond

De felgekleurde, tropische vogel waar honderden mensen afgelopen jaar speciaal voor naar de Egmondse polder kwamen, lijkt te zijn overleden. De 28-jarige Jos van Duin uit Egmond aan Zee vond de dode rode ibis per toeval, tijdens het kiten twee kilometer uit de kust. "Het was een prachtig gezicht met helder water en ineens een rood bolletje."

Het laatste jaar is de rode ibis op meerdere plekken in Noord-Holland gespot: recent langs de A7 in Purmerend en vorige winter dus in de polders van Egmond aan den Hoef. Ook is in 2019 een keer een rode ibis tegen een raam van een schoolklas in Limmen gevlogen.

En dat is opvallend, want de rode Ibis, familie van de lepelaar, komt in het wild namelijk voor in kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika: in Colombia, Venezuela en Ecuador tot Brazilië, langs de gehele noordoostkust van de Amazone.

Kooitje open laten staan

Dat de vogel in onze provincie rondscharrelt (of rondscharrelde), moet haast wel een foutje zijn. Vogelaar Rutger Polder zei eerder al tegen NH Nieuws: "Deze vogelsoort trekt niet, dus het lijkt me dat 'ie is ontsnapt. In veel dierentuin wordt de vogel gehouden, dus als iemand een kooitje open heeft laten staan..."

Tekst loopt door onder de foto