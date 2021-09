Weer een ontsnapt? Tropische rode Ibis gespot langs de A7 bij Purmerend

Tussen Purmerend en de Beemster werd dit weekend een bijzonder tropische vogel gespot. Het gaat om de rode Ibis. Volgens vogeldeskundige Timo uit Purmerend is het beest ontsnapt bij een particulier of een klein dierenpark. "De rode Ibis komt hier niet voor. In het wild zitten ze in de kustgebieden van Colombia tot Brazilië", vertelt Timo aan Regio Purmerend .

Met een felrood verenpak, roze poten en kromme lange snavel valt de rode Ibis nogal op in het groene gras en is het een rare gast tussen de andere watervogels. Op de rand van Purmerend en Beemster was de vogel bezig om zijn maaltje bij elkaar te zoeken. Maar wat doet deze vogel in de regio?

"Dit kan geen wildexemplaar zijn. Het beest is mogelijk gewoon ontsnapt. Aan de foto’s is niet te zien of deze geringd is. Het is voor de vogel te hopen dat er geen strenge winter komt, want dat gaat hij niet overleven.

Vrieskou

Als het gaat vriezen dan kan hij zijn eten niet bij elkaar scharrelen", vertelt Timo. Op de website waarnemingen.nl stromen inmiddels de meldingen binnen over de Rode Ibis die aan de rand van Purmerend aan het foerageren is.