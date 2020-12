Op zoek naar de zeldzame Zuid-Amerikaanse rode ibis in Egmondse polder

EGMOND AAN DEN HOEF - Ze kon haar ogen niet geloven: toen Dionne Houter-Pool over de Hoeverweg van Alkmaar richting Egmond reed, zag ze ineens een rood stipje in het gras. "Ik pakte mijn telelens erbij en ja wel: het was een rode ibis", vertelt ze tegen NH Nieuws. De zeldzame vogel leeft normaal in Zuid-Amerika, dus het is nog maar de vraag of 'ie kan overwinteren in Noord-Holland. Wij gingen op zoek naar deze tropische verrasing in polder van Egmond....

"Deze vogelsoort trekt niet, dus het lijkt me dat 'ie is ontsnapt. In veel dierentuin wordt de vogel gehouden, dus als iemand een kooitje open heeft laten staan...", aldus Polder.

De rode Ibis, familie van de lepelaar, komt in het wild voor in kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika: in Colombia, Venezuela en Ecuador tot Brazilië, langs de gehele noordoostkust van de Amazone. Dat de vogel in Egmond rondscharrelt, moet haast wel een foutje zijn.

Aan de Egmondermeer, een zijweg van de drukke Hoeverweg, staat Houter-Pool (51) uit Waarland al klaar. "Kijk, hij is er gewoon weer. Ongelooflijk!" In het gras, naast een hek, zien we een roze bolletje veren met een lange snavel. Vogelaar Rutger Polder is er ook bij en pakt zijn verrekijker erbij. "Wat een beauty."

Als een liefhebber een vogel spot, wordt het dier veelal gemeld op deze waarnemingswebsite. Daarop is te zien dat de rode ibis dit jaar al 54 keer is gespot in Nederland en in heel 2019 slechts acht keer.

Dit kan betekenen dat veel meer mensen in 2020 een melding maken, of dat het dier aan het begin van dit jaar is weggeglipt uit gevangenschap en zich sindsdien door Nederland verplaatst. "Ik begreep dat er begin dit jaar in België een paar ibissen zijn ontsnapt", zegt Houter-Pool. Polder heeft op de website gezien dat het dier ook al is gespot in de Schermer.

"Dat hij nu is Egmond loopt, is wel heel leuk, maar het is niet zeker dat hij het gaat overleven", legt de vogelaar uit. Tekst gaat door onder de foto