Tropische vogel huist nog steeds in de polder

EGMOND AAN DEN HOEF - De rode ibis heeft de afgelopen twee maanden overleefd: de Zuid-Amerikaanse vogel woont nog steeds in de polders van Egmond. Fotograaf Fabian Postma spotte het dier afgelopen weekend in het bevroren landschap. "Ik nam een verkeerde afslag en zag ineens iets roods", vertelt hij.

Hij vond het dier langs een zijweg van de drukke Hoeverweg. "Het was een hele mooie, vroege ochtend om plaatjes te schieten. Er was ook helemaal niemand en toen ik zag dat het rode bewoog, pakte in mijn camera. Ik ben er langzaam naar toe gereden om een paar foto's te maken", aldus Postma. Hij deed zijn raam naar beneden en schoof zijn lens eruit.

De rode Ibis, familie van de lepelaar, komt in het wild voor in kustgebieden van noordelijk Zuid-Amerika: in Colombia, Venezuela en Ecuador tot Brazilië, langs de gehele noordoostkust van de Amazone. Vermoedelijk is deze ontsnapt uit bijvoorbeeld een dierenpark, omdat er een ringetje om zijn poot te zien is.

"Ik vond het wel leuk om te zien. Deze kom je niet vaak tegen", aldus Postma.