Tattookoning Schiffmacher begrijpt niets van blauw en groen pigmentverbod

De Amsterdamse tattoo-artiest Henk Schiffmacher vindt het onbegrijpelijk dat het zetten van een blauwe of groene tattoo vanaf 2022, als het aan de EU ligt, verboden wordt. "Als je de tattoo goed zet en het op zijn plek blijft, is er niets aan de hand."

"Ik ben getatoeëerd inThaise tempels uit zo'n pot waar heel Bangkok uit getatoeëerd werd, ik ben in de Pacific en in Borneo getatoeëerd en ik leef nog steeds," vertelt Henk Schiffmacher vanuit zijn tattooshop op de Ceintuurbaan. "Dit is zo'n regel die is doorgevoerd door zo'n ambtenaartje die nog nooit met iemand uit de tattoo-wereld heeft gepraat."

Volgens Henk is een groene of blauwe tattoo in principe dus veilig. "Het wordt pas gevaarlijk als het spul door je lichaam gaat zwerven. Ik ben trouwens sowieso niet voor tattoos weer weglaseren. Je zet toch ook niet een papierversnipperaar naast een kunstenaar?"