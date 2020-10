Hoofddorpse tatoeëerders organiseren tattoomarathon voor KWF na verlies ouders

HOOFDDORP - Na een beladen jaar voor Steve Mahakena, mede-eigenaar van tattooshop Atelier PAX Tattoos in Hoofddorp, organiseert hij samen met zijn compagnon een tattoomarathon voor het KWF. Met in totaal acht tatoeëerders zal hij 24 uur lang tattoo's zetten. Alle inkomsten gaan naar het goede doel.

De strijd tegen kanker is Steve niet onbekend. Zijn moeder overleed afgelopen februari aan de ziekte. "Het was ziekenhuis in, ziekenhuis uit en veel chemotherapieën", vertelt Steve. "Het was afgelopen jaar een emotionele rollercoaster wat dat betreft." Het hield Steve en zijn familie jaren in de greep: "Met bloedkanker op latere leeftijd kan je er eigenlijk wel vanuit gaan dat het geen lang leven meer beschoren is.

Zijn compagnon verloor eerder beide ouders aan kanker. En daarom organiseren ze samen de benefietmarathon voor het KWF. Steve kon daarom op onvoorwaardelijke steun rekenen van zijn vriend en zakenpartner: "Wat dat betreft echt een dijk van een gozer. Hij heeft me echt onwijs bijgestaan, petje af voor die jongen."

De tattoomarathon is op 29 en 30 oktober: "We hopen zoveel mogelijk mensen te zien."