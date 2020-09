De Peiling: Kantinejuf is schelden met kanker zat en voert vloekenpot in op Hilversumse school

Schelden met kanker in de kantine van het Hilfertsheem College kost 50 cent. Kantinejuf Simone is schelden met kanker spuugzat en voert een vloekenpot in. Leerlingen zonder cash op zak kunnen pinnen. Zouden meer scholen dit voorbeeld moeten volgen?

Bewustwording Simone begrijpt niet waarom de kinderen de hele tijd kanker gebruiken en denkt dat ze niet bewust zijn van de lading van het woord. "Voor heel veel kinderen is het gewoon niet leuk om te horen. Ouders zijn ziek of opa en oma zijn er aan overleden. Ik ben het gewoon zat." Als ze leerlingen hoort schelden loopt ze naar ze toe met de vloekenpot. "Kinderen reageren lacherig, maar ze betalen echt. Ze komen echt niet onder mij vandaan."

Kanker ergste scheldwoord

Uit onderzoek van de Bond tegen vloeken blijkt dat de meeste Nederlanders 'kanker' het ergste scheldwoord vinden dat het meest kwetst. Het is ook juist daarom een populair scheldwoord. Het komt hard aan en dat is vaak de bedoeling van de vloeker.

Wijkagent pakt bonnenboekje

In 2017 haalde wijkagent Jelle van Heerikhuize uit Ermelo het landelijke nieuws omdat hij met kanker scheldende jeugd zat was. Toen hij er een jongere op betrapte, pakte hij zijn bonnenboekje en deelde een bekeuring uit. Dat kan alleen als een verbod op kwetsend taalgebruik is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat is in 16 Nederlandse gemeenten het geval.

Wat vind jij?

Stoor jij je aan schelden met kanker? Zou daar vaker tegen mogen worden opgetreden? Op school met zo'n vloekenpot of op straat door de politie? We horen graag hoe jij daarover denkt!