Kantinejuf is schelden met kanker door scholieren spuugzat en komt met 'boetepot'

HILVERSUM - Kantinejuf Simone van Eijden van het Hilfertsheem College in Hilversum is klaar met het gescheld met kanker door de leerlingen. Ze wil het niet meer hebben en iedereen die ze betrapt op het scheldwoord moet 50 cent inleveren. De eerste tien euro is al binnen.

Bewustwording

Simone begrijpt niet waarom de kinderen de hele tijd kanker gebruiken en denkt dat ze niet bewust zijn van de lading van het woord. "Voor heel veel kinderen is het gewoon niet leuk om te horen. Ouders zijn ziek of opa en oma zijn er aan overleden. Ik ben het gewoon zat."

Zo is dat bijvoorbeeld voor leerling Max. Zijn moeder heeft op dit moment kanker en het raakt hem als anderen het woord als scheldwoord gebruiken. En hij hoort het regelmatig in de pauzes. "Ik heb zo'n gevoel dat kinderen het zeggen om zich stoer te voelen of erbij te willen horen." Ook Britt en Quinty geven aan dat in de pauzes veel wordt gescholden.

Maar toch spreken de leerlingen elkaar er niet op aan. "Want als je met die ziekte scheldt dan is er ook een reden voor, dus dan laat ik het maar even", zo reageert leerling Kim. Maar ze vindt het vreselijk dat er zoveel mee gescholden wordt. "Het is niet oké als je het zo zegt."

Volhouder

De kantinejuf hoopt ook dat andere scholen een dergelijke actie gaan opzetten. En als het aan haar ligt, is deze actie een blijvertje en stopt ze er niet mee. "Ik ben een volhouder. Tot in den treure, kom ik met mijn potje", besluit ze. Het opgehaalde geld gaat ze doneren aan KWF Kankerbestrijding.