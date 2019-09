Heerhugowaardse Cor (69) opvallende verschijning bij Tattoo Convention: "Bij 50 opgehouden met tellen"

ALKMAAR - Op de dag dat hij 69 jaar oud is geworden, kreeg Cor Goud vandaag vele blikken op zich geworpen. De Heerhugowaarder was vanmiddag bij de Tattoo Convention in Alkmaar en trok daar veel aandacht met zijn getatoeëerde lichaam.

Cor heeft zoveel tatoeages dat hij de tel is kwijtgeraakt, zo vertelt hij voor de camera van NH Nieuws. "Ik zeg altijd dat ik er één heb. Die begint dan op m'n hoofd en eindigt bij m'n tenen", zegt hij lachend. "Nee, ik zou het echt niet weten. Ze zitten aan elkaar vast. Ik ben bij vijftig opgehouden met tellen."

Lees ook: Terugkijken: NH Events bij Tattoo Convention in Alkmaar

De 'inktverslaafde' zit al bijna veertig jaar in de wereld van tatoeages. Maar binnenkort zien ze hem minder vaak verschijnen bij 'tattoo-bijeenkomsten'. "Ze noemen me de opa van de tattoos, dus eigenlijk moet ik blijven komen. Maar op een gegeven moment heb je het eigenlijk wel gehad."

Nieuwsgierig naar het verhaal achter Cors passie?: