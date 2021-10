Sterk AZ boekt tegen SC Cambuur tweede uitoverwinning van het seizoen

AZ heeft vandaag in de eredivisie een comfortabele 1-3 zege geboekt op SC Cambuur. In een kletsnat Leeuwarden werd de basis voor de overwinning gelegd in de eerste helft. Dani de Wit, Owen Wijndal en Jordy Clasie waren de doelpuntenmakers voor de Alkmaarders.

In de zeventiende minuut was De Wit het eindstation van een goede voorzet van Wijndal. De middenvelder uit Bovenkarspel sprong hoger dan zijn tegenstander en kopte de bal achter Cambuur-doelman Sonny Stevens voor de openingstreffer. Een klein kwartier later konden de Alkmaarders opnieuw juichen. Wijndal was mee opgekomen aan de linkerkant en schoot de bal met een droge knal in de verre hoek voor de 0-2 ruststand.

Bij AZ keerde Clasie na zijn schorsing terug in de basisopstelling. Hierdoor begon Tijjani Reijnders weer op de reservebank. Met Clasie op het middenveld begon AZ zeer voortvarend in Friesland. De ploeg van Pascal Jansen speelde in de beginfase sterk en fel en dit resulteerde al vroeg in de verdiende voorsprong voor AZ.

Ook in de tweede helft was AZ de betere partij en werd Cambuur gedwongen te verdedigen. De Friezen probeerden met een aantal wissels aanvallender te gaan spelen, maar het was juist AZ dat de wedstrijd in het slot gooide. Een vliegensvlugge aanval van de Alkmaarders kwam via Vangelis Pavlidis bij Jordy Clasie terecht en de geboren Haarlemmer zorgde met een wippertje over de uitkomende Stevens voor de derde treffer van de wedstrijd.

Cambuur dringt aan

Na de 0-3 leek het verzet van Cambuur gebroken, maar via wat geluk kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. AZ-doelman Peter Vindahl was kansloos op een van richting veranderd schot van Michael Breij. De 1-3 kwam uiteindelijk op naam van Lets international Roberts Uldrikis. In het laatste kwartier drong Cambuur aan, maar spannend werd het echter niet meer. In de slotfase kreeg Alex Bangura namens Cambuur bovendien nog zijn tweede gele kaart en dus rood. De defensie van AZ bleef eenvoudig overeind en dus werd er, na overwinningen op Go Ahead en Jablonec, voor de derde keer op rij gewonnen door AZ.