Amstelvener Breij op dreef bij Cambuur en kijkt uit naar confrontatie tegen oude club AZ

Voor Michael Breij is het zondag een bijzondere wedstrijd. De aanvaller van Cambuur neemt het namelijk op tegen zijn oude club AZ. "Ik kijk er naar uit, maar het voelt niet als revanche. AZ is prachtige club en ik vind het leuk om oude bekenden als Hatzidiakos en Wijndal weer te zien."

"Het gaat goed met me", vertelt een enthousiaste Michael Breij over de telefoon aan NH Sport. De Amstelvener doorliep de jeugdopleiding van AZ en kwam via FC Groningen bij Cambuur terecht. "Persoonlijk doe ik het goed en met het team gaan we als de brandweer."

Cambuur staat zeer verrassend op zevende op de ranglijst, terwijl AZ de twaalfde positie inneemt. "We denken dat we resultaat zondag kunnen halen. Zeker met onze fans achter ons, dat maakt het vaak lastig voor tegenstanders. We moeten hoog druk zetten op AZ en snel de bal veroveren, dat geeft mogelijkheden."

Naast de positieve momenten liep Breij met Cambuur tegen een flinke zeperd aan. Een paar weken geleden verloren de Friezen met 9-0 van Ajax in Amsterdam. "We voelden ons machteloos. Het ging zo snel, dit hadden we nog niet eerder meegemaakt. Als ze dan op de tribunes 'tien-tien' schreeuwen, dan is dat heel pijnlijk. Ook de dagen daarna, want ik kom namelijk uit de buurt van Amsterdam."

Aflopend contract

Breij is in het bezit van een aflopend contract en staat open voor meerdere opties. "Uiteraard heb ik sportieve ambities en ook een keer spelen in het buitenland lijkt me geweldig. Van de andere kant sta ik ook zeker open om mijn contract bij Cambuur te verlengen. Heb het erg naar mijn zin." Breij is bezig aan zijn derde seizoen in de hoofdstad van Friesland en scoorde dit seizoen één keer.

Cambuur - AZ begint zondag om 14.30 uur.