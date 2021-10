Wat zeggen de cijfertjes? AZ en Ajax krijgen tegenstanders in vorm

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de achtste speelronde in de eredivisie. Voor AZ wordt het een weerzien met oud-AZ'ers in Leeuwarden. Supporters van Ajax hopen misschien wel op een herhaling van de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht van vorig jaar.

Beste seizoenstart ooit: Met twaalf punten na zeven duels kent Cambuur de gedeeld beste start in de clubhistorie. In het seizoen 2014/2015 hadden de Friezen ook twaalf uit zeven. Toen stond Cambuur ook zevende, maar was het doelsaldo iets beter.

AZ verloor in de eredivisie nog nooit op 3 oktober: De datum lijkt AZ goed gezind, want op het hoogste niveau verloren de Alkmaarders nog nooit op 3 oktober. In acht eerdere duels werd er vijf keer gewonnen en drie keer eindigde het gelijk. Die gelijke spelen waren tegen Ajax en twee keer Feyenoord. In de eerste divisie verloor AZ op 3 oktober wel van RBC Roosendaal.

Cambuur is in vorm: De ploeg van trainer Henk de Jong won vier van de laatste vijf wedstrijden. Het doelsaldo in die duels is echter slechts +1, omdat er op 18 september met 9-0 werd verloren van Ajax . Daarvoor werden FC Twente en Go Ahead verslagen, daarna won Cambuur van Heracles Almelo en Sparta Rotterdam.

Zes jaar geleden: In 2015 ging AZ voor het laatst op bezoek in Leeuwarden. Er werd toen met 1-1 gelijkgespeeld; Vincent Janssen (foto) maakte het Alkmaarse doelpunt. De veertien eerdere ontmoetingen zijn behoorlijk in balans: vijf keer gewonnen, vijf keer gelijk en vier keer verloren. Alle nederlagen waren overigens in de vorige eeuw.

Bekenden bij Cambuur: Met Erik Schouten, Maxim Gullit, Jamie Jacobs, Mees Hoedemakers, Michael Breij, Nick Doodeman en Jasper ter Heide komt AZ oude bekenden tegen. Zij speelden allen in de jeugdopleiding van AZ. Breij , Jacobs en Hoedemakers hebben een basisplaats dit seizoen, terwijl Schouten geblesseerd is.

Ajax - FC Utrecht

FC Utrecht geen angstgegner meer:

In de seizoenen 2010/2011 en 2011/2012 won FC Utrecht vier keer op rij van Ajax (uit en thuis). Sindsdien speelden ze zeventien tegen elkaar in de eredivisie en verloren de Amsterdammers nog maar twee keer. De laatste nederlaag was in november 2017. Ajacied Zakaria Labyad maakte toen beide Utrecht-goals in Amsterdam. Vorig seizoen eindigde het in 1-1.

Ajax in bloedvorm:

Sinds de Johan Cruijff Schaal, die met 4-0 verloren ging tegen PSV, is Ajax in vorm. Van de laatste negen duels in alle competities werden er acht gewonnen. Alleen tegen FC Twente werd het gelijk. De competitiestart is ook uitstekend met 19 punten van de maximale 21. Zes keer had Ajax zelfs de volle buit na zeven competitieduels.

Goede start voor Utrecht:

Ook FC Utrecht is bezig aan een prima seizoenstart. In het verleden hadden de Domstedelingen maar vier keer meer punten in de eerste zeven duels dan nu. De ploeg van trainer René Hake is bijvoorbeeld de enige ploeg die in de eredivisie won van Feyenoord dit seizoen. Met veertien punten staat Utrecht op een knappe vijfde plaats.

Spektakel in de KNVB-beker:

Vorig seizoen speelden Ajax en FC Utrecht in Amsterdam ook tegen elkaar in de KNVB-beker. Het duel in de tweede ronde werd een waar spektakelstuk. Ajax trok vlak voor tijd aan het langste eind door een doelpunt van Dusan Tadic: 5-4. In mei bekroonde de ploeg van Erik ten Hag die overwinning met het winnen van de beker door Vitesse te verslaan in de finale.

Verleden bij beide ploegen:

Bij FC Utrecht is Mike van den Hoorn dit seizoen teruggekeerd. In 2013 verruilde hij de Domstad voor de hoofdstad. De centrale verdediger speelde 48 wedstrijden in het Ajax-shirt. Trainer Ten Hag maakte ook de transfer van Utrecht naar Ajax, net als spelers Labyad en Sean Klaiber. Ajax-spits Sébastien Haller speelde 2,5 seizoen bij FC Utrecht.

Zowel SC Cambuur - AZ als Ajax - FC Utrecht begint morgenmiddag om 14.30 uur.