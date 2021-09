Wat zeggen de cijfertjes? FC Volendam goed tegen Almere City; veel goals in Den Bosch

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de negende speelronde in de eerste divisie. Voor FC Volendam lijkt een nederlaag uitgesloten thuis tegen Almere City. En de kans is groot dat je een telraam nodig hebt bij FC Den Bosch tegen Telstar.

FC Volendam - Almere City

Laatste overwinning zes jaar geleden:

Het is alweer even terug dat FC Volendam thuis won van Almere City. Op 25 september 2015 werd het 3-1 door een hattrick van Bert Steltenpool (foto). Hij was de spits van toen, maar de spits van nu is ook trefzeker tegen Almere City. In zes duels scoorde Robert Mühren vijf keer.

FC Volendam in vorm:

De ploeg van Wim Jonk is de laatste weken bezig aan een opmars op de ranglijst. FC Volendam staat na zes wedstrijden zonder nederlaag inmiddels op de derde plaats. Er werd gewonnen van TOP Oss, VVV-Venlo, De Graafschap en MVV. Tegen Excelsior en Roda JC eindigde het in een gelijkspel.

Almere City wint bijna nooit in Volendam:

Almere City komt morgen voor de vijftiende keer in de eerste divisie naar het vissersdorp. Van de voorgaande ontmoetingen in Volendam verloor de thuisploeg er slechts eentje. In 2014 werd het 2-3 en gingen de drie punten eenmalig mee terug naar Flevoland. Vijf keer eindigde het in een gelijkspel, waaronder de laatste vier wedstrijden. Vorig seizoen eindigde het in 2-2.

Geen doelpunten in openingsfase:

Het is in de veertien voorgaande duels tussen FC Volendam en Almere City nooit eerder gebeurd dat er werd gescoord in de eerste vijf minuten. Gaan we morgen een primeurtje meemaken?

Moeizame start voor Verbeek:

Sinds dit seizoen staat voormalig AZ-trainer Gertjan Verbeek aan het roer in Almere. Er werd pas twee keer gewonnen (van Roda JC en TOP Oss), waardoor de Flevolanders op een teleurstellende veertiende plaats staan. In de laatste drie duels werd er gelijkgespeeld tegen Telstar en FC Dordrecht, terwijl Jong Ajax ruim te sterk was (1-4).

