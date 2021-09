Invaller Rein Smit kopt Telstar naar een punt tegen Almere City

Na drie nederlagen op rij heeft Telstar weer een punt gepakt. Thuis tegen Almere City eindigde het duel in 1-1. Rein Smit zorgde een kleine twintig minuten voor de gelijkmaker. Ondanks het punt zijn de Velsenaren dichterbij een clubrecord. Het was de vijftiende wedstrijd op rij dat er niet werd gewonnen. Het 'record' staat op 18 duels zonder overwinning.

De opstelling van Telstar was op vier plaatsen gewijzigd ten opzichte van vorige week. Zo kreeg Ronald Koeman jr. de voorkeur boven Trevor Doornbusch onder de lat. Ook Jip Molenaar, Anthony Berenstein en Gyliano van Velzen moesten het doen met een plaats op de bank. Özgür Aktas, Cas Dijkstra en Siebe Vandermeulen kregen de voorkeur.

Eerste helft gelijkwaardig

Na een moeizame openingsfase kwam Telstar steeds beter in de wedstrijd. Halverwege de eerste helft combineerden de Witte Leeuwen mooi door de verdediging van Almere City heen. De aanval begon bij rechtsback Yassine Zakir. Hij bediende Tom Overtoom met een slim balletje en de middenvelder vond Rashaan Fernandes. De aanvaller schoot helaas over.

Vijf minuten na het begin van de tweede helft kwam Almere City op voorsprong. Bij de tweede paal kopte Lance Duijvestijn raak in de korte hoek. De bal leek houdbaar voor Koeman, maar hij glipte door zijn vingers.

Gelijkmaker

Trainer Andries Jonker greep in en ging aanvallend wisselen. Smit kwam in het veld voor Cas Dijkstra. Die wissel pakte fantastisch uit, want Smit zorgde in de 72e minuut voor de gelijkmaker. Fernandes nam het doel van Michael Woud onder vuur. De keeper van Almere City kreeg de bal niet klem, waarna de Telstar-spits zijn eerste doelpunt kon maken met een kopbal.

De wedstrijd golfde daarna op en neer, maar dat leverde geen winnaar op. Het gelijkspel levert Telstar het derde punt van het seizoen op. Eerder werd er ook gelijkgespeeld tegen FC Emmen en NAC Breda. De rode lantaarn in de eerste divisie wordt nu gedeeld met Jong Ajax.