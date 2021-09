Koploper Jong AZ lijdt nederlaag; Max de Waal bezorgt Jong Ajax de winst

Via een benutte strafschop van Yusuf Barasi kwam de ploeg van trainer Maarten Martens binnen een uur op gelijke hoogte. De Alkmaarders leken daarna door te drukken, maar de kansen wilden er niet in. In de 83e minuut kreeg Jong AZ de deksel op de neus. Kuijpers duwde Tijs Velthuis slim van zich af en schoot de bal door de benen van Westerveld heen.

Almere City - Jong Ajax

In Almere keek Jong Ajax snel tegen een 1-0 achterstand aan door een treffer van Lance Duijvestijn. Via eerste elftal-speler Mohammed Kudus werd het in de twintigste minuut 1-1. Met een diagonaal schot van buiten de zestien zorgde hij voor de gelijkmaker.

De tweede helft werd het de Max de Waal-show. De spits van de Amsterdammers zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het 1-4 werd. Twee keer deed hij dat door een strafschop te benutten. De tweede was een heuze panenka (foto). Met zeven doelpunten in zeven wedstrijden is hij gedeeld topscorer in de eerste divisie. Tijmen Wildeboer bepaalde vlak voor tijd de eindstand: 2-4.

Jong Ajax heeft door de zege nu negen punten en staat daarmee op de dertiende plaats.