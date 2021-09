Eerste stenen voor namenmonument Joods Werkdorp gelegd: '197 steentjes'

Na lang wachten werden deze vrijdag in Slootdorp de eerste steentjes van het Namenmonument bij het Joods Werkdorp gelegd. Oorspronkelijk stond de onthulling drie dagen na de aankondiging van de eerste coronalockdown op de planning. Vandaag blijkt er toch schot in de onthulling te zitten.

Vandaag werden de eerste steentjes op het monument geplaatst, met daarop de namen van de werkdorpers. Een poos later dan oorspronkelijk gepland, want de coronacrisis zorgde voor wat roet in het eten. "Drie dagen na de lockdown wilden we het onthullen, maar dat ging niet meer door, want zonder publiek wilden we het niet doen", vertelt initiatiefnemer Marieke Roos.

"Het is een hele opluchting: eindelijk kunnen we het nu doen. We hebben het een paar keer moeten uitstellen vanwege Covid-19 en we gaan het ook niet meer veranderen: dit is het", vertelt initiatiefnemer Ina Hoogenbosch.

Werkdorp

Het werkdorp werd in 1934 gebouwd om Joodse mensen op te leiden tot boer, timmerman of een ander beroep. De mensen die werden opgeleid, zouden zo mee kunnen helpen aan het opbouwen van Palestina, dit meldt regiopartner Regio Noordkop.

In totaal werkten bijna 200 mensen op het terrein ten westen van Slootdorp. De toenmalige bewoners van het werkdorp werden op 20 maart 1941 door Duitsers weggehaald en afgevoerd naar Amsterdam, Westerbork en andere concentratiekampen.