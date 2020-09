Monument Joods werkdorp hopelijk volgend jaar af: "Dit moet gewoon lukken"

SLOOTDORP - De herdenkingsstenen liggen klaar in dozen, maar worden bewust nog niet op de nieuwe herdenkingsplaats in Slootdorp neergelegd. Bij het Joods werkdorp had het monument afgelopen 20 maart onthuld moeten worden, maar corona gooide roet in het eten. "Het was allemaal perfect geregeld", vertelt Ina Hoogenbosch.

Hoogenbosch startte samen met Marieke Roos in december vorig jaar, met de bouw van het monument, nadat 20.000 euro was opgehaald. "De mensen die hiervandaan in 1941 zijn afgevoerd, zullen door middel van dit namenmonument worden herdacht." Op 20 maart 1941 werden 196 mensen vanaf het Joodse werkdorp door de Nazi's afgevoerd naar kampen.

Maar buiten een halve cirkel waar de stenen uiteindelijk op komen te liggen, is het monument nog niet af. Dat is een bewuste keuze, want de opening die zo mooi had moeten zijn, werd afgeblazen. De dochter van twee personen die hier herdacht zullen worden, zou namelijk de laatste twee stenen aan het geheel toevoegen. "We hopen dat ze gezond blijft en volgend jaar weer kan", vertelt Hoogenbosch.