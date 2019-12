Bouw nieuw monument bij Joods Werkdorp van start gegaan: "Heel veel hulp gehad"

Het monument moet een herdenkingsplek worden voor de Joodse bewoners die op 20 maart 1941 door de Duitsers werden afgevoerd richting de kampen en nooit meer terugkwamen. "We hebben straks 191 steentjes met daarop de namen van de slachtoffers", legt Ina Hoogenbosch uit. "Ik ben blij dat we nu kunnen beginnen. We zijn er bijna een jaar, dag in dag uit, mee bezig geweest."

Op 20 maart 2020 wordt het monument onthuld: "De laatste twee steentjes worden die dag geplaatst door een dochter van één van de bewoners van het werkdorp. We hebben een bijzonder programma voor die dag. Het wordt indrukwekkend."