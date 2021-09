Hoorn schuift beslissing over weghalen standbeeld J.P. Coen jaar voor zich uit

Hoorn hakt pas over een jaar een knoop door over het al dan niet weghalen van het omstreden standbeeld van J.P. Coen op de Roode Steen in het centrum van de stad. De gesprekken over het beeld en het besluit over het wel of niet laten staan worden uitgesteld tot na de zomer van volgend jaar, zo laat de gemeente Hoorn weten.

Het standbeeld van J.P. Coen brengt al tijden flinke discussies over racisme, discriminatie, inclusie, uitsluiting en het koloniale- en slavernijverleden voor en tegen teweeg. Het stadsbestuur van Hoorn besloot om na de discussies met de bewoners in gesprek te gaan over de toekomst van het beeld. Dit volgens burgemeester en wethouders om 'niet alleen over J.P. Coen, maar ook over hoe wij samenleven, naar elkaar kijken en met elkaar omgaan' te praten. Verdere gesprekken Hoorn heeft ook onderzoek laten doen naar hoe het nu verder moet. Onderzoeksbureau TwynstraGudde heeft gekeken naar hoe Hoorn omgaat met inclusie, uitsluiting en discriminatie. Dat bureau adviseert Hoorn nu om eerst naar haar 'inclusiebeleid' te kijken en zelf concreet vast te leggen 'wat het al stad wil bereiken en waar het stadsbestuur op aangesproken mag worden'. Pas als het dat gedaan heeft, zou het wat het onderzoeksbureau betreft de gesprekken over het beeld van J.P. Coen te hervatten en een besluit te nemen over het standbeeld. Burgemeester en wethouders noemen dat ook 'nodig om uit de doorsudderende discussie te komen'. Het onderzoeksrapport wordt over twee weken eerst besproken door de raadscommissie.