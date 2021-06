Indonesiërs schrijven brief aan gemeente over beeld J.P. Coen: 'Onaanvaardbaar'

Afstammelingen van de vroegere bewoners van de Banda-eilanden in Indonesië willen dat het beeld van Jan Pieterszoon Coen op de Roode Steen wordt weggehaald. Dat schrijven ze in een brief aan de gemeente Hoorn. In de brief, die in handen is van NH Nieuws, wordt Jan Pieterszoon Coen verantwoordelijk gehouden voor de genocide op de Banda-eilanden in 1621.

Jessey Jonker

Op 20 mei 1893 werd het standbeeld van Jan Pieterzoon Coen onthuld op de Roode Steen in Hoorn. Al meer dan 100 jaar is er discussie over het beeld. Voor de één is Coen een held: een representatie van de sterke Hollandse handelsgeest en onderdeel van het cultureel erfgoed. Maar voor de ander is hij niets meer dan een moordenaar, verantwoordelijk voor de dood van duizenden onschuldige mensen. Brief aan gemeente De afstammelingen vinden dat Jan Pieterszoon Coen verantwoordelijk is voor de genocide van hun voorouders op de Banda-eilanden in 1621. 'We zien de acties van gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen als een misdrijf tegen de menselijkheid, als een genocide', staat er in de brief. Ze vinden het 'onacceptabel' dat Coen in Hoorn wordt gezien als een held en dat het behoud van zijn beeld wordt ondersteund, is verder te lezen in de brief. Zij gaan dan ook officieel in protest tegen het standbeeld en verwijzen door naar de Universele Rechten van de Mens. De gemeente laat weten: "Het bericht is net binnen, dus het is wat vroeg voor een reactie. We nemen dit soort signalen uiteraard serieus mee in het verloop van de huidige stadsgesprekken en reageren eerst naar de afzenders zelf."

Wie was Jan Pieterzoon Coen? Ruud Spruit schreef in 1987 een boek over Coens werkzaamheden voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie, ter ere van zijn 400ste geboortedag, waarin zijn succesvolle carrière gedetailleerd uit de doeken wordt gedaan en er geprobeerd is "een eigentijds beeld te schetsen van Coen", zo schrijft Vereniging Oud Hoorn. De voormalig gouverneur-generaal van Nederlands-Indië werd in 1587 geboren in Hoorn. In Rome genoot hij een opleiding als boekhouder en hij begon zijn carrière bij de VOC dan ook als onder-koopman. Na een kritisch rapport over de mankementen van de VOC werd hij benoemd tot directeur-generaal met een duidelijk doel voor ogen: het versterken van de positie van de VOC in het Verre Oosten. In 1617 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal. Hij werd vooral bekend vanwege de verovering van Jakarta, wat Batavia zou gaan heten. Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond ook steeds meer kritiek op de daden van Coen. Zo kwam zijn gruwelijke moordpartij op de Bandanezen, omdat zij het specerijen-contract dat zij met Nederland hadden niet konden nakomen, onder de aandacht. Tijdens deze slachtpartij vonden maar liefst 15.000 mensen de dood.

Eerdere protesten Vorig jaar op 20 juni ging het na een demonstratie tegen het standbeeld nog volledig mis. In de buurt van de demonstratie ontstonden er rellen en gooiden jongeren met bakstenen. En afgelopen 4 januari werd er nog door een onbekend persoon met stoepkrijt 'Weg met JP Coen' op de grond voor het beeld geschreven. De gemeente Hoorn is naar aanleiding van de discussie rondom het beeld van Jan Pieterszoon Coen bezig met stadsgesprekken over de inclusiviteit in de stad.