Eerste stadsgesprekken na discussie J.P Coen afgerond, is het doel bereikt?

Met vlogs, podcasts en interviews werden in de afgelopen maanden in Hoorn de stadsgesprekken gevoerd om het gesprek aan te wakkeren over discriminatie en inclusiviteit. A anleiding was de demonstratie vorige zomer waar na afloop rellen ontstonden rondom het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Maar hebben de stadsgesprekken hun doel bereikt?

De gemeente besloot deze gesprekken op te zetten na de demonstratie van vorig jaar, waarbij na afloop rellen uitbraken. Zes jongeren werden veroordeeld tot taakstraffen vanwege het gooien met stenen en stoelen waarbij ME'ers en hun paarden werden geraakt.

Al jaren is er discussie over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Er waren voorstellen voor een referendum, ook lag er een burgerinitiatief om het standbeeld helemaal te verwijderen. In januari nog werden er leuzen door tegenstanders op het beeld aangebracht.

Verrassende gesprekken

De stadsgesprekken bestonden uit een reeks van podcasts, talkshows en vlogs. Scholieren van Tabor College D'Ampte hielpen mee de talkshows te maken en als laatste volgde de reeks van zeven verschillende vlogs met inwoners uit Hoorn die spraken over hun idee over een inclusieve stad. Vooraf kondigde de gemeente al aan dat de stadsgesprekken geen discussie zou worden of het beeld wel of niet op de Roode Steen zou moeten blijven. "Maar zoals gezegd: alles mag op tafel", zei burgemeester Jan Nieuwenburg eerder tegen NH Nieuws.

"Het zijn leuke en verrassende gesprekken geworden over verschillende onderwerpen die raken aan de thema’s van inclusiviteit en diversiteit, maar ook over erbij horen en hoe we in Hoorn met elkaar omgaan. Parallel hieraan hebben we een onderzoek gedaan naar hoe inwoners kijken naar discriminatie en inclusie in Hoorn", schreef burgemeester Jan Nieuwenburg in juli aan de gemeenteraad.

Veilig voelen

Toch deelt niet iedereen het enthousiasme. Rochelle van Maanen van Dekolonisatie Netwerk voormalig Nederlands-Indië was mede-organisator van de demonstratie vorig jaar en nam deel aan één van de vlogs. Achterliggende motivatie was om jongeren uit Hoorn te mobiliseren om deel te nemen aan de gesprekken, maar dat bleek niet eenvoudig. Rochelle: "We hebben heel veel jongeren benaderd, jongeren van kleur en witte jongeren. En zij voelden zich niet veilig genoeg om op camera kritisch te zijn."

Face-to-facegesprekken hadden dan ook de voorkeur, maar dat bleek lastig door de coronamaatregelen. De stadsgesprekken werden om die reden eerder al uitgesteld. "Ik begrijp ook dat dat een lastige factor is geweest. Maar in mijn ogen is het niet gelukt om een zo meerstemmig mogelijk geluid te laten horen en hebben de stadsgesprekken niet hun doel bereikt. Het is een gemoedelijk iets geworden, in plaats van een kritische discussie."

Ook vindt ze dat de bal niet bij de inwoners moet worden neergelegd. "Insteek van de gesprekken was om de discussie te depolitiseren, maar juist de politiek en gemeente zou het voortouw moeten nemen."