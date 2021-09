Jeugdadvocaat over drugssmokkelaars in Duitsland: "Deze jongens zijn echt de sjaak"

De drie tieners uit Alkmaar die zijn gearresteerd in Duitsland op verdenking van drugssmokkel kunnen bij een veroordeling nog weleens voor tien jaar de bak in gaan. Dat denkt advocaat Vito Shukrula. "Je wil daar echt niet vastzitten: een cliënt van me kreeg drie jaar voor 50 gram wiet. En deze jongens hadden mogelijk tien kilo crystal meth in hun auto."

Dat zegt Shukrula tegen NH Nieuws. Hij staat veel minderjarige en drugsverdachten bij. "Wat in Nederland voor een paar centen wordt geproduceerd, levert in het buitenland veel geld op. Zo is xtc in Duitsland dubbel zo duur als hier. In Engeland is het zelfs vier keer zo duur."

Vanmiddag werd bekend dat drie Alkmaarse tieners (15, 17 en 19 jaar oud) dinsdag door de Duitse politie zijn gepakt bij een controle: in hun auto zou voor 10 kilo xtc-pillen, 10 kilo crystal meth en andere amfetamine hebben gelegen met een totale straatwaarde 800.000 euro. Ook droeg één een mes. De jongste is volgens de politie door zijn ouders opgehaald, de twee anderen zitten nog vast in Duitsland op verdenking van drugssmokkel.

Het is volgens de jeugdadvocaat 'zo bizar veel drugs voor zulke jonge mennekes'. Er is nog weinig bekend over waar de jongen de drugs vandaan hebben. Wat de politie wel naar buiten heeft gebracht is dat de pakketten, met etiketten gericht aan een voedingssupplementenbedrijf in Duisburg, uiteindelijk bestemd waren voor Engeland. De kans dat justitie het onderzoek naar de vermeende smokkel overdraagt aan Nederland (zoals bijvoorbeeld gebeurde bij de Spaanse zaak over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman) is volgens het openbaar ministerie -en Shukrula- heel klein, omdat de verdachten gewoon nog in Duitsland zijn en dit een 'relatief makkelijk op te lossen' zaak is. "Het is internationale drugssmokkel, waar in Duitsland veel hogere straffen op staan dan hier", zegt Shukrula. Een bekende, vergelijkbare veroordeling is die van topatlete Madiea G. Zij werd in Duitsland veroordeeld tot 8,5 jaar cel voor het smokkelen van dertien kilo crystal meth en 43,3 kilo xtc. Ook zat er 12.000 euro cash verstopt tussen kleren in haar sporttas. De Amsterdamse advocaat heeft zelf ook een voorbeeld: een paar jaar geleden werd een Alkmaarse cliënt (23) van hem gepakt voor drugssmokkel. "Het ging om een zakje wiet. Iets waar je in Nederland een boete van 150 euro voor krijgt." Daarnaast had hij, net zoals de drie jongens, een mes bij zich. Dat telt in Duitsland als een strafverzwarende omstandigheid. "Justitie daar kwalificeerde het als een gewapend drugstransport en hij werd veroordeeld tot drie jaar cel. Kan je nagaan. Deze jongens hadden ruim twintig kilo bij zich, inclusief crystal meth."

Er spelen volgens Shukrula meerdere dingen mee die mogelijk in hun voordeel kunnen werken. "Ze zijn jonger dan twintig, één jongen die vastzit is zelfs minderjarig." In Duitsland worden jongeren van 18 tot 21, net zoals in Nederland, veroordeeld volgens een rechtsvorm waarbij hun ontwikkeling meespeelt. Daarnaast is het nog niet duidelijk of de jongens wisten dat er drugs in hun auto zat. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat ze zelf zijn opgelicht, of door mensen zijn gestuurd. "Het is zo ontzettend veel: hoe komen ze eraan? Dat is natuurlijk het interessante en dat wil justitie daar vast uitzoeken."

Quote "Mogelijk wil Duitsland een signaal geven van 'wij tolereren hier geen snotjochies uit Alkmaar met harddrugs'" Vito Shukrula, strafrechtadvocaat

De Duitsers hebben nog geen opsporingsverzoek ingediend bij ons openbaar ministerie, bijvoorbeeld zodat de politie hier hun woningen gaat doorzoeken. Als Shukrula moet speculeren over een mogelijke straf, denkt hij 'aan misschien wel acht tot tien jaar'. "Wat namelijk ook nog meespeelt, is dat er een kans is dat Duitsland een signaal wil afgeven hiermee. Zo van: donder op. Wij tolereren hier geen snotjochies uit Alkmaar met harddrugs. Ik vrees echt het ergste, ze zijn de sjaak." En als het uiteindelijk tot een veroordeling komt, hoeven ze ook geen gespreid bedje te verwachten in de Duitse gevangenis: "Mijn cliënt vertelde dat ze daar geen Engels spreken en ook geen moeite doen. De wc is een gat in de grond. Het is triest. Het lijkt er in ieder geval op dat deze jongens totaal niet hebben nagedacht over de risico's."