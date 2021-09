Marina en Björn vroegen ons mee te betalen aan medische behandeling: zo gaat het nu

Niet alle medische behandelingen worden door de zorgverzekering vergoed. Vaak proberen mensen dan geld in te zamelen om hun operatie of medicijnen toch te kunnen betalen. Marina en Björn deden dat. Hoe gaat het nu met ze en wat hebben zij van het inzamelde geld kunnen doen?

De Hoofddorpse Marina is 40 jaar oud en heeft het Ehlers Danlos Syndroom. NH Nieuws sprak Marina een jaar geleden toen ze geld aan het inzamelen was voor een operatie in Spanje. Door EDS zijn haar nekwervels niet sterk genoeg om haar hoofd overeind te houden. Met een operatie kunnen de wervels worden vastgezet.

In Spanje kon Marina worden geholpen en in februari ging ze daar onder het mes. "Toen Marina geopereerd moest worden, hadden we helaas nog niet het hele bedrag bij elkaar", vertelt haar man Remco. "Hulp kwam toen uit onverwachte hoek, de familie Kluivert heeft toen de rest gesponsord."

Geen verbeteringen

De operatie was geslaagd, maar eenmaal thuis ging het steeds slechter met Marina. Uit scans bleek dat er meer wervels vastgezet moesten worden, ze moest terug naar Spanje. Dat betekende opnieuw geld inzamelen, vrienden en familie gingen aan de slag terwijl Marina en Remco naar Spanje gingen. Ook dat ging niet makkelijk, zo kun je lezen op haar website.

In mei ging ze voor de tweede keer onder het mes, er werden meer nekwervels vastgezet en tegelijk werd er een ingreep in haar ruggenmerg uitgevoerd. Nu is Marina vier maanden thuis en gaat het een stuk beter. "Zonder deze lijdensweg had ik hier nu niet meer gestaan", zegt ze. "Ik kan nu weer door de straat lopen en ben vorige week zelfs naar de bruiloft van mijn zus geweest", vertelt Marina blij. Ze is blij dat ze steeds meer 'gewone' dingen kan. Ze wil iedereen die heeft gedoneerd heel erg bedanken. "Jullie hebben echt mijn leven gered."