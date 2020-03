Ernstig zieke Beverwijker (31) hoopt met inreisverbod VS op medicatie via post

BEVERWIJK - De ernstig zieke Björn Wanders (31) kan door het Amerikaanse inreisverbod niet naar een kliniek in New York vertrekken. De Beverwijker lijdt aan een zeldzame kankersoort in zijn rug en zou op dit moment behandeld moeten worden. "Je bent na het nieuws meteen in paniek", vertelt hij. "We hopen nu dat de medicatie op tijd in Nederland kan zijn."

Vorig jaar kreeg Björn de confronterende boodschap in Nederland uitbehandeld te zijn. De jonge vader vestigde zijn hoop daarna op een behandeling in een New Yorkse kliniek. Na een intakegesprek kreeg hij groen licht om dit jaar te starten met een medicijn in ontwikkeling om de kanker te bestrijden. "Deze medicatie is mijn kans op een toekomst. Een toekomst met mijn vrouw en zoon, waar ik zo van droom", vertelde Björn eerder tegenover NH Nieuws.

Maar met het inreisverbod vanwege het coronavirus kan voorlopig een streep door de oversteek naar de kliniek in Amerika. "Je weet eerst niet wat je moet denken of doen; er is paniek", vertelt hij. "Het Antoni van Leeuwenhoek is nu gelukkig bereid om alle testen van de kliniek over te nemen. Voor deze week heb ik dan nog het medicijn, maar voor volgende week moeten we afwachten of het met de post - ook per vliegtuig - wel op tijd hier kan zijn", aldus de Beverwijker.

Tekst gaat verder onder de video.