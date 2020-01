'Hartverwarmende' inzamelingsactie voor ernstig zieke Björn (31) uit Beverwijk

BEVERWIJK - In Beverwijk en Heemskerk ontvouwt zich een grote inzamelingsactie voor de ernstig zieke Björn Wanders (31). De Beverwijker lijdt aan een zeldzame vorm van kanker in zijn rug en heeft al zijn hoop gevestigd op een behandeling in een Amerikaanse kliniek.

In Nederland is Björn na bestraling en een operatie volgens de artsen uitbehandeld. In een New Yorkse kliniek hoopt hij spoedig te starten met een doeltreffende behandeling; het toedienen van een medicijn genaamd ONC201 dat het zeldzame gen H3K27M in zijn lichaam moet uitschakelen.

"Als je hoort dat de levensduur nog veertien maanden is, dan zijn dat zware momenten",vertelt Björn tegen NH Nieuws. "Maar we zijn hoopvol. Het intakegesprek in Amerika hebben we gehad en we kunnen beginnen met het toedienen van het medicijn."

