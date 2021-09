Annie en Klaas zien groen licht voor thuisdraverij: "Onze paarden doen mee donderdag"

Klaas en Annie hebben een stal in Andijk waar ze als hobby drafpaarden fokken. De merrie Fleur Swagerman won in 2016 de draverijen in Purmerend, Enkhuizen en Medemblik. De jonge telg Joep doet vooral veel ervaring op. "Hij heeft een behoorlijke startsnelheid en we hopen dat hij daar wat mee kan doen", vertelde Klaas vorig jaar in een reportage van NH Nieuws . "Voor de rest is 'ie niet zo'n groot talent."

Op de tablet lazen Annie en Klaas vanmiddag het verlossende woord. "Het is niet alleen goed nieuws dat we mee mogen doen", vertelt een lachende Klaas Swagerman van achter zijn tablet. "Ook is de loting nog eens redelijk gunstig, zeker voor ons paard Joep. Ik denk dat we zomaar eens de eerste ronde door kunnen komen."

De Andijkers moesten vorig jaar de thuiswedstrijden in Medemblik en Enkhuizen aan zich voorbij laten gaan vanwege corona. "Het voelt daarom extra goed dat we weer aan de start staan", aldus Annie. Vooral de Enkhuizer baan is voor het stel een bijzondere wedstrijd. "Voor Annie is het helemaal speciaal, want Annie komt uit Enkhuizen", vertelde Klaas al eerder. "Het is echt een reüniedag, die zie ik bijna de hele dag niet."

De harddraverij in Enkhuizen is aanstaande donderdag. Door ontheffingen van de burgemeester gelden er al extra versoepelingen. Zo is de limiet van 750 bezoekers losgelaten. Op het terrein is plek voor zesduizend mensen, die bij de entree een coronatoegansbewijs moeten laten zien. De drafbaan aan de Paktuinen is open vanaf 10.30 uur, de eerste start (met Joep Swagerman) is om 13.30 uur.