Harddraverijbubbel in Medemblik: "Alles is eigenlijk zoals normaal"

Het leek vanmiddag een harddraverijdag zoals vanouds op de Medemblikker Nieuwstraat. De "dag der dagen", zoals de lokale feestdag wordt genoemd, mocht doorgaan met ontheffingen van de burgemeester. Rondom de drafbaan was plek voor 6.000 bezoekers. "Ik had voor de zekerheid vrije dagen opgenomen. En als het nu tóch kan, dan ben je daar heel blij mee", zegt een tevreden bezoeker.

De draverij is het jaarlijkse feestfestijn in Medemblik. Veel inwoners geven er een vrije dag voor op en de basisscholen zijn vandaag gesloten. Het wordt gezien als een reünie en trekt duizenden bezoekers, zelfs van ver buiten Medemblik. "Ik woonde tien jaar in Spanje. We kwamen ieder jaar speciaal voor de draverij weer terug", aldus een bezoeker.

Op het eerste gezicht lijkt het vandaag een draverij als vanouds. De Nieuwstraat - de winkelstraat waar jaarlijks de draverij plaatsvindt - is vandaag een zogenoemde bubbel. Wie het terrein op wil, moet een coronatoegangsbewijs laten zien.

Versoepelingen

De versoepelingen die gepland staan voor aanstaande zaterdag gelden deels al voor het evenement. Er is hier geen sprake van een vaste zitplaats of een limiet van 750 bezoekers. Daar gaf burgemeester Frank Streng vorige week een ontheffing voor. "We zijn ongelooflijk blij dat het door kan gaan", zegt Streng vandaag. "De spreiding die we voor ogen hadden, daar wordt goed rekening mee gehouden, daar is ook toezicht op."

Hans Nipshagen vertelt namens de draverijvereniging dat zijn club daar in de aanloop naar het evenement toe rekening mee hield. De toegangskaartjes waren vooraf verkrijgbaar. "We waren wel bang voor lange rijen bij de kassa. Dat wilden we niet, want dat is buiten de baan, maar dat gaat soepel." Gedurende de middag lijkt er een goede doorstroom te zijn bij de in- en uitgangen.

Tekst gaat door onder de foto.