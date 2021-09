Klaarmaken en op uw plaatsen: de harddraverij in Medemblik gaat door

De kortebaandraverij in Medemblik gaat door op maandag 20 september. Dat maakt harddraverijvereniging Prins Hendrik zojuist bekend. De paarden draven weer als vanouds over de Nieuwstraat. Cafés het Zeepaardje en het Kraaiennest zorgen voor een feestprogramma en zetten het weekend voor de draverij een feesttent neer.

"De dag der dagen, oftewel de draverij, gaat door", kondigt het bestuur van Prins Hendrik, de draverijvereniging van Medemblik, aan in een harddraverij persconferentie. De versoepelingen gaan op 25 september in, maar in overleg met de gemeente worden tijdens de draverij op 20 september al verschillende regels losgelaten. Er geldt op de drafbaan geen limiet van 750 bezoekers. Daar verleent burgemeester Frank Streng een ontheffing voor. "Ik zie, ook in het licht van de uitspraken van onze premier gisteren, voldoende aanleiding om als gemeente onze medewerking te verlenen aan dit unieke en cultuurhistorische belangrijke evenement", aldus burgemeester Streng. "Dit is fantastisch", zegt voorzitter Hans Nipshagen. "Het is gelukt, in heel nauwe samenwerking met de gemeente." De kortebaandraverij is alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs en een ID-kaart. De draverij begint om 13.30 uur en het terrein en de horeca sluiten om 23.00 uur. Toch wel een feesttent Eerder werd bekend dat de festiviteiten rondom het harddraverijweekend - het zogenoemde Rondomweekend - dit jaar niet doorgaan. Om dat gat op te vullen, komen café het Zeepaardje en het Kraaiennest in actie. Zij zetten samen een feesttent neer aan de Oude Haven. Dat is de plek waar normaal ook de tent van de Rondomvereniging staat . "Hij is niet zo groot als de Rondomtent, maar heeft een beetje het idee van een klein festivalletje", vertelt Jeffrey Oudejans van café 't Zeepaardje. Bij elkaar op schoot "We zijn blij dat we weer mensen kunnen blijmaken. Ons beroep is toch gastheer spelen, dat hebben we heel lang met restricties moeten doen." In de tent geldt een maximum van 750 bezoekers die een coronacheck-app moeten laten zien. Binnen gelden er geen restricties, vertelt Oudejans. "Al gaan ze met z'n twintigen bij elkaar op schoot zitten, dat maakt niet uit."

Hoe zit het met de draverij in Enkhuizen?

De Enkhuizer draverijvereniging houdt vanavond een vergadering om formeel de laatste puntjes op de 'i' te zetten. Het officiële verlossende woord voor de Enkhuizers volgt uiterlijk morgenochtend.

Het feestprogramma in de tent is opgedeeld is verschillende middag- en avondshifts. Hier moeten bezoekers een kaartje voor kopen. De cafés in de stad zijn ook open, maar daar geldt in het weekend voor de versoepelingen nog wel de regel om anderhalve meter afstand te houden. De vlag gaat uit Hans Nipshagen, de voorzitter van de draverijvereniging, merkt dat Medemblik toe is aan een draverij. "Ik krijg alleen maar Whatsappjes binnen. Normaal hangen de vlaggen al uit, in de week voor de draverij. Het viel me op dat dat nu nog niet zo was. Maar vanavond hangt de hele stad vol."