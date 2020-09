Wegvallen van harddraverijen groot gemis voor Annie en Klaas

ANDIJK - Voor veel Medemblikkers en Enkhuizers vindt in september het feest van het jaar plaats: de harddraverij. Die gezelligheid moet dit jaar gemist worden en dat is een domper voor publiek en deelnemers. Annie en Klaas Swagerman uit Andijk hadden hun drafpaarden klaargestoomd, maar komen dit jaar vooral in actie op de drafbaan achter hun huis.

NH Nieuws

Annie en Klaas fokken drafpaarden in Andijk. Ze zijn met hun paarden te vinden op de drafbanen in Nederland. De paarden Fleur Swagerman, Andrea Swagerman en Ida Swagerman waren klaar voor de start, maar door het coronavirus is de agenda plots leeg. "Toen het niet doorging hebben we ook ons plan moeten trekken. We hebben Andrea met pensioen gestuurd", vertelt Klaas. "We hebben vier weken heel rustig aan getraind. En langzaamaan zijn we weer begonnen." Binnenkort starten ze weer op de drafbaan in Alkmaar. Artikel gaat verder onder de video

Annie en Klaas Swagerman over de draverijen. - NH Nieuws

Maar in de Medemblikker Nieuwstraat en op de Enkhuizer Paktuinen klinkt dit jaar geen hoefgetrappel. Voor Annie en Klaas is dat net zo'n teleurstelling als voor alle andere bezoekers. "Wij zien de kortebaan en de grasbaan een beetje als uitjes, als onze vakantie", aldus Klaas. "Annie neemt de koelbox, tassen en stoeltjes mee - we laden de hele auto vol. Langs de baan zoeken we een plekkie en dan gaan we beginnen." Thuiswedstrijden Hun paard Fleur Swagerman won in 2016 zowel de draverij in Medemblik als in Enkhuizen. Het is één van de mooiste herinneringen die ze hebben aan deze thuiswedstrijden. Als experts van de draverijen weten ze precies wat de harddraverijen in Medemblik en Enkhuizen kenmerkt. "Puur de gezelligheid natuurlijk. Voor Annie is het helemaal speciaal, want Annie komt uit Enkhuizen. Het is echt een reüniedag voor haar, die zie ik dan bijna de hele dag niet." Artikel gaat verder onder de foto

Annie en Klaas Swagerman met paard Joep Swagerman. - NH Nieuws

Klaas doet zijn verhaal op stal in Andijk, bijgestaan door zijn vierjarige paard Joep (zie foto). Joep zou dit jaar zijn debuut maken op de drafbanen. "Hij heeft een behoorlijke startsnelheid. Voor de rest is 'ie niet zo'n groot talent", zegt Klaas terwijl zijn vrouw haar hoofd schudt. Annie heeft haar lieveling Joep zelf met de fles grootgebracht. Klaas vervolgt: "Maar we hadden toch de hoop dat 'ie daar misschien toch ook wat mee zou kunnen doen." Prijzengeld Talent of niet, op de kortebaan wordt geloot wie je tegenstander is, daarom kan ook Joep ooit in de prijzen vallen. En die prijzen zijn belangrijk voor de drafsporters. Op draverijen als Enkhuizen en Medemblik valt er voor de nummer één zo tussen de 2.000 en 3.000 euro aan prijzengeld te winnen. "Voor de mensen die echt afhankelijk zijn van de kortebaan is het natuurlijk een drama. Je ziet dat heel veel paarden uit de training zijn gezet. Voor de sport an sich is het natuurlijk heel erg jammer - de kortebaan is de bakermat van de drafsport. Dus het is eeuwig zonde dat het niet doorgaat."

Quote "De kortebaan is de bakermat van de drafsport" Klaas Swagerman

Het is volgens Klaas dan ook van belang dat de sport weer van start gaat. Er gaat redelijk wat prijzengeld in om, al blijft het voor de Swagermannen vooral een hobby. Je kunt er een kleine boerderij van kopen, legt Klaas uit. "Maar je moet er wel een grote boerderij voor inleveren", lacht hij daarna. Op de vraag hoe hij naar volgend jaar kijkt, antwoordt Klaas: "Wij zijn heel erg optimistisch, wij zijn optimist tot in de kist en wij zeggen heel simpel: het zal wel weer goed komen en dan staan wij klaar."

