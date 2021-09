Ook Enkhuizers mogen te draven: "Lang geen feest gehad, het gonst al in de stad"

De harddraverij in Enkhuizen gaat door. De paarden draven volgende week donderdag als vanouds op de Paktuinen. Op de baan geldt geen limiet van 750 bezoekers, wel is er een maximum van 6.000 bezoekers. En Enkhuizen lijkt te trappelen om weer te kunnen draven: de draverijvereniging kreeg er de laatste weken 200 leden bij.

"Het is een heel goede morgen voor heel Enkhuizen natuurlijk", zegt voorzitter Mark Veen van Harddraverijvereniging Enkhuizen vanmorgen. "We gaan nu als de sodemieter aan de slag met enorm veel dingen die in de wacht waren gezet."

Mark Veen en zijn team hebben er zin in. Samen met Enkhuizers tellen ze af naar het grootste feest van de stad. Als uitzondering is die dit jaar op de vierde donderdag van september.

Polsbandje ophalen

Ondanks de aangekondigde versoepelingen, zijn er nog altijd regels aan verbonden. De leden van de harddraverijvereniging hebben hun lidmaatschapskaart al binnen. Die kunnen zij aanstaande zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur omwisselen bij de Nieuwe Doelen. Daarvoor krijgen ze maximaal vier polsbandjes (als entreebewijs) in de plaats.

Met die polsbandjes kunnen bezoekers volgende week sneller de baan op. Er zijn namelijk twee controles aan de poort: één voor het coronatoegangsbewijs en één voor het entreebewijs. Bezoekers kunnen hun lidmaatschapskaart ook aan de deur omruilen voor een polsbandje, maar dat kost wel tijd, vertelt Mark Veen. "We willen het daarom zoveel mogelijk in de voorverkoop doen, zodat we geen oponthoud hebben naast het evenemententerrein."

Maximaal 6.000 bezoekers

De burgemeester heeft een aantal ontheffingen gegeven voor de draverij. Op het terrein geldt geen limiet van 750 bezoekers en afstand houden hoeft ook niet. Wel besluit de draverijvereniging om maximaal 6.000 mensen toe te laten op het terrein.

"We geven mensen toch ook de kans om iets ruimer te staan", verklaart Mark Veen. Doorgaans komen er volgens de voorzitter ruim 10.000 bezoekers naar de Enkhuizer drafbaan. "Dat begint al 's ochtends met ringsteken en ook het vuurwerk meegeteld, maar dat doen we dit jaar niet."

Feestlocaties

Als vanouds klinkt er muziek uit de Nieuwe Doelen. Ook brouwerij de Werf - die ook op het evenemententerrein zit - heeft een feestprogramma, vertelt Veen. "En als we dit weer hebben, speelt het zich allemaal buiten af."

De voorzitter verwacht veel publiek op de drafbaan. "We hebben 2.400 leden en die mogen allemaal een introducee meenemen. We geven dus sowieso 4.800 kaarten weg en hebben er dus 1.200 voor de vrije verkoop." Kaartjes zijn ook op de dag zelf aan de deur te koop.

Veel leden erbij

De harddraverijvereniging heeft dit jaar opvallend veel leden erbij gekregen. Twee leden zijn volgens Veen afgehaakt door de QR-coderegel van de overheid. "We hebben tweehonderd nieuwe leden erbij gekregen. De run op die kaarten is gewoon heel groot", zegt Veen. "Het is voor Enkhuizers niet alleen draverij, maar ook een dag waarop je verbroedert met elkaar. We hebben lang geen feest gehad en dit is altijd een reünie. Het gonst gewoon al in de stad."