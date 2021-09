Onbegrip over overlast Tata: "Toen de publiciteit afnam, nam het lawaai weer toe"

Daarom besloot hij een brief te sturen aan Tata-directeur Hans van den Berg, die vorige week een paginagrote brief aan IJmondbewoners liet afdrukken in verschillende kranten. Ook gedeputeerde Jeroen Olthof en de nieuwe wethouder in Beverwjik Nevin Özütok ontvingen de brief van Deen.

Deen: "Het verbaasde me, want het is wel een paar maanden goed gegaan. En dat er incidenteel geluid van het terrein komt, snap ik ook wel, want je woont naast een fabriek. Maar dat dat nachten achter elkaar doorgaat, begrijp ik niet. Mijn buurman stond om half vier buiten omdat hij niet kon slapen van de herrie."

De brief aan Tata Steel

Beste meneer Van den Berg,

Nadat de rust in de berichtgeving een beetje is wedergekeerd lijkt het wel of het lawaai en de vervuiling van de fabriek rechtevenredig is toegenomen. Vooral in de nacht is het geluid niet te harden. Zware brommen, fluitende treinen en als toppunt een lawaai als dat van een opstijgende Boeing. En dit al dagen en nachten achtereen.

Klagen heeft geen zin, slechts een standaard antwoord is mijn deel en ongemotiveerde werknemers weigeren de oorzaak te zoeken. Ik ben het weer zwaar beu en lijkt niet in de lijn met de mooie berichten in de kranten. Houd u aan uw beloftes.

Uw buurman,

Fons Deen