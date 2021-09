Kamer steunt vergroeningsplan Tata en wil de juiste subsidie vinden

De overheid moet Tata Steel financieel ondersteunen bij het gisteren gekozen vergroeningsplan. Dat vindt een meerderheid van de Kamer, zo bleek vandaag in het vervolgdebat over de toekomst van Tata Steel. Hoe precies, dat zal in de komende maanden onderzocht worden.

De motie van VVD-lid Erkens die het demissionaire kabinet daartoe aanspoort, werd medeondertekend door leden van D66, CDA, Groen Links, PvdA, SP, CU en Volt. “We moeten boter bij de vis doen, en als overheid steun verlenen”, zei Erkens.

In het komende onderzoek naar steunmogelijkheden van de overheid moet ook duidelijk worden hoe die Tata Steel kan subsidiëren zonder het risico te lopen dat dat geld naar de Indiase eigenaren van Tata Steel weglekt.

Hoe die steun er precies uit zal zien is nog onduidelijk. Het zou, hoewel minister Blok het een "tranendal" noemde, aandeelhouderschap in Tata van de overheid kunnen betekenen, of subsidies voor de vervanging van oude fabrieken voor nieuwe, groene installaties.

Gisteren koos Tata Steel voor een vergroeningsplan waarin het geen CO2 opslaat in zee en wel versneld, vanaf minstens 2027, vervuilende onderdelen van de fabriek vervangt.

Subsidie

Minister Blok toonde zich eerder een voorstander van opslag van CO2, mede omdat daar binnenkort al subsidie voor beschikbaar is. Voor het nu gekozen plan, zijn die er nog niet.

Maar dat gaat als het aan de Tweede Kamerleden ligt veranderen, en Blok liet weten de motie te willen uitvoeren als er een meerderheid voor is.

Een goede stap, vindt de Kamer, maar het vergroeningsplan van Tata biedt volgens de leden nog geen oplossingen in het hier en nu. De beperkte spreektijd die de zij in dit debat hadden, gebruikten zij voor éénentwintig moties over gezondheid, uitstootbeperking, normen en subsidies. De Tweede Kamer brengt de moties later vandaag in stemming.