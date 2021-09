Burgemeester Castricum: bedrijven gevoelig voor crimineel geld na stoppen coronasteun

"We houden ons hart een beetje vast voor dit soort branches", zegt de burgemeester tegen NH Nieuws. "Er zijn natuurlijk ook veel goede ondernemers, maar de verleiding is soms groot."

Mans heeft het dan over 'ondermijning', een term waarmee wordt bedoeld dat legale bedrijven door intimidatie of omkoping de dupe worden van criminaliteit. Bijvoorbeeld door het verhuren van panden aan criminelen of het wonen tussen drugslabs met explosiegevaar. Onlangs nog werd door een enorme 'chemische stank' een gevaarlijk drugslab in Alkmaar ontdekt. Die was gevestigd op een bedrijventerrein, midden tussen doodgewone autobedrijven.

Signalen

Horecabond Koninklijke Horeca Nederland erkent het probleem dat ondernemers mogelijk kwetsbaar voor criminelen. "Er zijn nog steeds signalen zijn dat horecaondernemers die door de coronacrisis in zwaar weer terecht zijn gekomen, benaderd worden door criminele investeerders", zegt een woordvoerder. Duidelijke cijfers over het probleem zijn er echter volgens de bond niet 'door de aard van het probleem'.

De horecabond is al eerder met de overheid een campagne begonnen om ondernemers voor de gevaren te waarschuwen. "De boodschap is helder: red je bedrijf niet uit de coronacrisis door in te gaan op fout en snel geld."

De gemeente Castricum onderzoekt of ze ook bij projectontwikkelingsvergunningen kunnen onderzoeken op criminele activiteiten. Nu gebeurt dat alleen nog bij horecaondernemers (onder de Bibob-wet).

Gouden roltrap

Deze week verstuurden onder andere negen Noord-Hollandse burgemeesters een manifest naar Den Haag met de oproep om meer geld vrij te maken om deze ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Deze 'noodkreet' moest er juist nu komen, nu de onderhandelingen voor een nieuw kabinet nog in volle gang zijn, vinden de burgemeesters.