Burgemeesters zijn criminaliteit spuugzat en tekenen manifest: "Het is een noodkreet"

In totaal hebben negen Noord-Hollandse burgemeesters het manifest ondertekend, waaronder die van Castricum: Toon Mans. Hij ziet het echt als een noodkreet aan Den Haag en wil aandacht vragen aan de politiek. "Om deze problemen goed te kunnen bestrijden is er structureel meer geld nodig. Ook moet de ondermijnende criminaliteit gezamenlijk worden aangepakt."

Het manifest bestaat uit vier punten. Het tweede punt in het manifest, 'breek de gouden roltrap af', is belangrijk voor de burgemeester van Castricum. Jongeren kunnen al op jonge leeftijd in aanraking komen met criminaliteit en kunnen volgens het manifest na een paar 'treden' al niet meer terug. "Daar moeten we onze jongeren echt voor beschermen." Op dit moment is hij bezig met een project waarbij wordt onderzocht op welke manier jongeren precies in de criminaliteit terecht komen en hoe dat voorkomen kan worden. "Dat sluit hier naadloos op aan."

Softdrugs legaliseren

De ondertekenaars willen het verdienmodel uit de handel halen door softdrugs te legaliseren. Het is volgens hen erg makkelijk om snel winstgevend te worden in die handel, ook zouden de prijzen alleen maar stijgen als iets illegaal is. "Met legaliseren haal je de instapkaart naar de grote criminaliteit weg", valt er te lezen in het manifest. De burgemeesters begrijpen dat de doorgewinterde crimineel iets nieuws zal vinden om geld aan te verdienen, maar wil mensen die verleid worden met het snelle geld beschermen.