Weer drugslab tussen autobedrijven: "Alsof er een chemische bom zat"

De sterke, chemische lucht rondom het ontdekte drugslab op de Beverkoog brand in je keel. Gerrie, eigenaar van het pand, is behoorlijk geschrokken van de ontdekking. "Het is alsof er een paar meter verderop een chemische bom zat", zegt hij boos.

Rechts achterin is het lab aangetroffen - Hylke Kingma / Nieuwsfoto

Gisteren, aan het einde van de middag, ruikt iemand een sterke chemische lucht rondom het gebouw aan de Hazenkoog, waar voornamelijk autobedrijven zitten. Diegene vertrouwt het niet en belt 112. Volgens Gerrie gaat er op dat moment een politiehelikopter boven het industrieterrein cirkelen en ziet de bemanning een 'heel grote warmtebron' in zíjn pand. Eenmaal ter plaatse klimmen agenten over het hek. Er zijn op dat moment meerdere mensen aanwezig die -vermoedelijk- op de eerste verdieping bezig zijn met grondstoffen van chemische drugs. Een van hen probeert via de achterkant te vluchten, vertelt een andere ondernemer binnen het gebouw later tegen NH Nieuws. Ze wijst naar haar kapotgetrapte beveiligingscamera, die de verdachte als steuntje zou hebben gebruikt om over het hek te springen. Hard werken "Aan de andere kant zit een sloot. Ze moesten wel via de achterkant hierheen", zegt de vrouw beteuterd. Ze is bang dat haar bedrijfsnaam nu wordt gelinkt aan illegale praktijken. "Maar wij verdienen ons geld wél eerlijk, door hard te werken", valt een collega haar bij.

De camera lijkt te zijn kapotgetrapt toen iemand over het hek wilde springen - Maaike Polder / NH Nieuws

De politie hield twee mannen aan, maar mogelijk waren er meer in het gebouw aanwezig. Over de identiteit van de verdachten, wil de woordvoerder nog niets zeggen, alleen dat de gearresteerden moeten uitleggen wat ze in het aangetroffen drugslab deden.

Quote "Maar altijd zeg ik: als ik wietplanten zie, flikker ik alles op straat. Ik moet dat niet in mijn gebouw" Gerrie, eigenaar verhuurde drugspand

Pandeigenaar Gerrie is geschrokken, maar vooral gefrustreerd. "Ik heb al een kuttijd. Ik ben geopereerd en kan niet goed lopen. Daarom ben ik ook nooit boven in dat pand geweest, want normaal check ik dat altijd. Het is zo'n 40 m2 daar."

Hylke Kingma / Nieuwsfoto

Volgens meerdere mensen die gisteren stonden te kijken begon de chemische lucht een week of drie geleden af en toe eens voorbij te waaien. Gerrie zegt het pand sinds mei aan iemand te hebben verhuurd. Die huurder zou het mogelijk weer hebben onderverhuurd aan iemand anders. "Beneden zag alles er normaal uit. Ze handelden in auto's en hadden net een nieuwe vloer. Maar altijd zeg ik, tegen iedereen: als ik wietplanten of zo zie, flikker ik alles op straat. Ik moet dat niet in mijn gebouw." Agenten zijn nog de hele nacht bezig geweest met onderzoek in het pand.

Steeds vaker worden er drugslabs opgerold, ook in Noord-Holland. Het is niet helemaal duidelijk of er meer labs zijn, de prioritering van de politie bijdraagt aan de ontmanteling of dat meer mensen melding maken van bijvoorbeeld een opvallende geur. Op deze website kan je zien hoe je een drugslab of drugsgerelateerde activiteiten kan herkennen.