Harry (75) verhuurde zijn loods aan harddrugscriminelen: 'Ik was als de dood voor wraak'

Nietsvermoedend deed Harry vorig jaar zijn voordeur open: in het Spaans en gebrekkig Engels vroegen twee mannen of ze een deel van zijn boerderij in Haarlemmermeer konden huren. Ondanks vermoedens van illegale praktijken stemde Harry toe. "Ik had alleen een AOW'tje, dus kon het geld goed gebruiken." Al gauw zag hij vaten jerrycans met chemicaliën op zijn erf.

Maaike Polder / NH Nieuws

De 75-jarige Harry (een gefingeerde naam, echte is bekend bij de redactie) is geboren en getogen in Haarlemmermeer. Hij woont inmiddels in een seniorenflat, maar bewoonde vorig jaar nog een boerderij met een groot stuk grond. Zijn afgelegen loods bleek interessant te zijn voor schimmige praktijken. Harry vertelt in een interview met NH Nieuws uitgebreid hoe hij is benaderd door volgens hem Zuid-Amerikanen en hoe hij, voor hij het wist, een drugslab binnenstapte. "Ik heb de politie niet gebeld, want ik was als de dood dat er represailles genomen zouden worden."

Eerder vandaag maakte de politie bekend dat het aantal anonieme tips over drugslabs en opslaglocaties is toegenomen. In vijf gevallen leidden de tips bij Meld Misdaad Anoniem tot het daadwerkelijk vinden en ontmantelen van een lab. In onze provincie zijn er vorig jaar twee keer zoveel labs opgerold.

Harry bracht zichzelf in gevaar door met die lui in zee te gaan, aldus coördinator synthetische drugs van de politie Emile Delahaij. "In een drugslab werken mensen die geen verstand hebben van chemische processen en dus is er explosiegevaar."

Quote "Ik ben naar binnen gegaan en zag vaten met chemische stoffen" Harry

Ook zou eventuele financiële schade helemaal voor rekening van Harry zijn én zakendoen met drugscriminelen is anders dan met gewone ondernemers. "Je komt niet zomaar uit hun greep." Bekijk hier het hele interview met Harry en de politie. Tekst loopt door na de video.

Harry (75) verhuurde zijn loods aan harddrugscriminelen - NH Nieuws

Na een paar maanden besloot de 75-jarige de mannen toch weg te sturen. Hij vertelt dat ze nog een extra maand huur betaalden en netjes afscheid namen. "Ze bedankten me voor de goede handel. Kijk, ik ben een jongen van de straat en ik heb zat meegemaakt. Ik heb ups en downs gehad, maar het is een boek dat je moet sluiten en ik zal het niet meer open maken." Meer leegstand in landschap Delahaij van de politie verwacht dat het aantal lege loodsen de komende jaren alleen maar toe zal nemen en dus hoopt hij dat verhuurders goed opletten als ze in zee gaan met een huurder. Hij heeft daar een aantal tips voor. "Vraag ze naar hun identiteitsbewijs, een loonstrook, controleer de ruimte regelmatig. Als dit niet kan, verhuur je loods of schuur dan niet: dit is niet de oplossing om van je financiële problemen af te komen, dit maakt het alleen maar erger."